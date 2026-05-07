La historia de Colombia en el Giro de Italia está marcada por grandes actuaciones y victorias inolvidables. A lo largo de los años, 17 ciclistas colombianos han logrado levantar los brazos en alguna etapa de la prestigiosa carrera italiana, consolidando al país como una de las grandes potencias latinoamericanas del ciclismo mundial.

Dos colombianos, Egan Bernal y Santiago Buitrago, van por su tercera victoria en la 'corsa rosa'

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Herrera fue pionero en el Giro con sus celebraciones en 1989 y 1992, mientras que Nairo dejó una huella imborrable en 2014 al ganar dos etapas y quedarse con el título general de la competencia. Posteriormente, el boyacense volvió a triunfar en 2017. Por su parte, Chaves brilló con victorias en 2016, 2018 y 2019, consolidándose como uno de los colombianos más destacados en las grandes vueltas.

Con dos triunfos aparecen nombres emblemáticos como Egan Bernal, campeón del Giro en 2021, y Santiago Buitrago, quienes buscarán seguir ampliando la estadística en la edición 2026. En ese listado también figuran Cochise Rodríguez, Chepe González, Iván Parra, Luis Felipe Laverde y Rigoberto Urán.

La lista de colombianos con una victoria de etapa la completan Oliverio Rincón, Víctor Hugo Peña, Carlos Contreras, Miguel Ángel Rubiano, Julián Arredondo y Einer Rubio, todos protagonistas de capítulos memorables para el ciclismo colombiano en territorio italiano.

¡No es Nairo! El colombiano con más victorias de etapa en el Giro de Italia

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5: Fernando Gaviria.

3: Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves.

2: Cochise Rodríguez, Chepe González, Iván Parra, Luis Felipe Laverde, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Santiago Buitrago.

1: Oliverio Rincón, Víctor Hugo Peña, Carlos Contreras, Miguel Ángel Rubiano, Julián Arredondo y Einer Rubio.

El máximo ganador de etapas para Colombia en la Corsa Rosa es Fernando Gaviria, quien acumula cinco triunfos parciales. El velocista antioqueño tuvo una actuación histórica en la edición de 2017, cuando consiguió cuatro victorias de etapa y además conquistó la maglia ciclamino, distintivo que premia al líder de la clasificación por puntos.

Gaviria abrió su cuenta en 2017 con triunfo entre Tortoli y Cagliari, y posteriormente volvió a celebrar en las jornadas con llegada a Mesina, Reggio Emilia y Tortona. Su quinta victoria llegó en 2019, en la etapa entre Vinci y Orbetello, confirmando su capacidad como uno de los mejores embaladores colombianos de todos los tiempos.

Detrás del sprinter aparecen tres nombres históricos del ciclismo nacional, todos con tres victorias de etapa: Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves.