Alta montaña en la etapa 20 del Giro de Italia: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña define el Giro de Italia 2026 en una jornada explosiva y cargada de historia. La etapa 20, que se disputará este sábado 30 de mayo entre Gemona del Friuli y Piancavallo, será la última gran batalla antes del cierre en Roma y promete seleccionar definitivamente al campeón de la corsa rosa.

Con 200 kilómetros de recorrido y 3.750 metros de desnivel positivo, la fracción se desarrollará íntegramente en la región del Friuli Venezia Giulia, atravesando las provincias de Udine y Pordenone. Será un día de resistencia, estrategia y piernas frescas, en el que cualquier error puede costar el podio.

El inicio tendrá un terreno ondulado sobre la llanura de Tagliamento alrededor de Gemona del Friuli. Los corredores afrontarán pequeños ascensos antes de llegar a la subida categorizada de Clauzetto, un puerto de 6,9 kilómetros al 5,7 % de pendiente media y rampas máximas del 9 %, que servirá como primer filtro de la jornada.

Última oportunidad para escaladores: Etapa 20 del Giro de Italia

Posteriormente, el pelotón se dirigirá hacia Maniago y Montereale Valcellina, donde comenzará el decisivo circuito final de 53 kilómetros. Allí aparecerá el gran juez de la etapa: Piancavallo, una tradicional estación de esquí italiana que será escalada en dos ocasiones.

La subida final a Piancavallo, por la vertiente de Aviano, tiene 14,5 kilómetros con una pendiente media del 7,8 % y tramos que alcanzan el 14 % entre el quinto y sexto kilómetro. Los primeros diez kilómetros serán especialmente exigentes, con inclinaciones cercanas al 9 %, antes de un último kilómetro igualmente duro y sostenido hasta la meta.

Además, el recorrido incluirá un sprint intermedio Red Bull KM a 24 kilómetros de la llegada, donde se repartirán bonificaciones de 6, 4 y 2 segundos, un detalle que podría resultar decisivo en la clasificación general.

La carrera llega a esta penúltima etapa con Jonas Vingegaard vestido de rosa y como principal favorito al título. El danés del Visma-Lease a Bike aventaja por 4:03 a Felix Gall y por 5:04 a Jai Hindley, mientras que Thymen Arensman y Derek Gee completan el top cinco. Todo apunta a que Piancavallo será el escenario definitivo donde se escribirá el campeón del Giro de Italia 2026.