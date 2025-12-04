Subida al Alto de Patios reconocida como la ruta ciclista más popular del mundo

El Alto de Patios, a las afueras de Bogotá, se convirtió en la gran sorpresa del año al ser catalogado como “la ruta ciclista más popular del mundo” según el informe Year in Sport 2025, revelado por Strava y difundido por la revista británica Cycling Weekly. Este reconocimiento posiciona a Colombia en lo alto del panorama internacional, superando a destinos tradicionalmente dominantes en Europa.

Para abrir panorama, el reporte señala que el segmento denominado Mi Segmento: de la redomita a Patios acumuló durante los primeros once meses del año más de 34.000 deportistas únicos, una cifra que representa aproximadamente 102 nuevos pedalistas cada día. El recorrido, de 5,5 kilómetros entre Bogotá y La Calera, es conocido entre los locales como “la Patios climb”, un tramo exigente que mezcla clima frío, pendiente constante y el paisaje característico de la montaña andina. Este volumen de actividad lo ubicó por encima de ascensos míticos en los Alpes, los Pirineos o los circuitos urbanos de naciones con larga tradición ciclista como Dinamarca y Países Bajos.

En cuanto a las marcas registradas, los datos ofrecidos por Strava y citados por Cycling Weekly destacan cifras llamativas. El récord masculino pertenece al guatemalteco Julio Ispache, quien detuvo el cronómetro en 13 minutos y 37 segundos, rodando a una velocidad media de 22,8 km/h. En la categoría femenina, la colombiana Camila Valbuena impuso su autoridad con un registro de 17 minutos y 23 segundos, sostenido sobre una media de 19 km/h. Ambos tiempos se han convertido en referentes obligatorios para los miles de aficionados que periódicamente intentan acercarse, aunque sea unos segundos, a estas actuaciones de élite.

Al revisar los detalles del informe, aparece un dato llamativo para los seguidores del ciclismo profesional: la presencia del campeón del Tour de France, Egan Bernal, quien “casi logra batir el KOM cuando compitió en la variante ‘Belisario-Patios’”, según rememoró la publicación británica. El nombre del zipaquireño continúa generando atención cada vez que se le ve en territorio colombiano, y su aparición en esta estadística demuestra la conexión entre el pedaleo recreativo y el ciclismo de alto rendimiento.

Mirando el impacto más allá de las cifras, este reconocimiento tiene un valor simbólico para la cultura deportiva del país. En Colombia, la bicicleta es más que un vehículo: es un elemento cotidiano, una forma de transporte y un puente entre la actividad física y la vida diaria. Que Patios lidere un ranking global refleja ese vínculo profundo y confirma que la afición nacional sigue siendo una de las más apasionadas del continente. Además, Cycling Weekly enfatiza que, aunque correr continúa siendo la actividad más registrada en Strava, “el ciclismo mantiene un espacio sólido e incluso gana terreno entre quienes optan por dos ruedas en asfalto”.

En otro plano, este fenómeno podría generar un impulso turístico relevante. La creciente popularidad del ascenso bogotano empieza a despertar la curiosidad de aficionados en el exterior, quienes ven en esta carretera un desafío accesible, cercano a una gran ciudad y con la ventaja adicional de la altitud, un factor que añade dificultad y atractivo. Bogotá, con su combinación de modernidad, tradición y geografía particular, se convierte en un destino ideal para quienes buscan combinar deporte, naturaleza y cultura.

Finalmente, el ascenso del Alto de Patios al primer lugar del informe de Strava no es solo un logro estadístico: es una declaración de identidad. Es una muestra de cómo una carretera cotidiana, sin la majestuosidad alpina o la fama mediática europea, puede transformarse en un fenómeno global impulsado por la constancia de miles de ciclistas anónimos. Por ahora, la subida bogotana se consolida como la más transitada del planeta, un símbolo deportivo que resume la pasión de un país entero por el pedaleo.