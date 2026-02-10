Así está el ranking UCI, tras los Nacionales de ruta: sorpresa con Egan Bernal

Egan Bernal tuvo un brillante inicio de temporada 2026 al revalidar su título de campeón nacional de ruta de Colombia, después de imponerse en la prueba de 210 kilómetros.

Bernal superó en la carrera por el maillot nacional a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y a Juan Felipe Rodríguez (EF Education Aevolo), quienes completaron el podio.

Lea también Fecha y carrera en la que Egan Bernal estrenará el maillot de campeón nacional

Después de los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia 2026, la Unión Ciclista Internacional dio a conocer la más reciente actualización de su ranking individual de pedalistas.

Egan Bernal, a pesar de revalidar el título de campeón nacional, perdió una casilla, ya que en comparación con la temporada 2026, no pudo conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj.

De esta manera, el ciclista del INEOS Grenadiers se ubica en la casilla 38 con 1702.5 puntos.

El segundo colombiano mejor clasificado es Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en el puesto 94 con 851.5 unidades.

Sergio Andrés Higuita, que comenzó su temporada 2026 con un segundo lugar en la clasificación general del AlUla Tour, está 197 con 482 puntos.

Ranking UCI 2026 - Tras los nacionales de ruta

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 11680 puntos

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 5944.14 puntos

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 5664 puntos

-------------

35. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) - 1807 puntos

38. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 1702.5 puntos

94. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 851.5 puntos

106. Harold Tejada (Astana) - 793 puntos

123. Einer Rubio (Movisatr Team) - 715 puntos

197. Sergio Andrés Higuita (Astana) - 482 puntos

205. Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - 462.17 puntos