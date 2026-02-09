Fecha y carrera en la que Egan Bernal estrenará el maillot de campeón nacional

Egan Bernal tuvo un brillante inicio de temporada 2026 al revalidar su título de campeón nacional de ruta de Colombia, después de imponerse en la prueba de 210 kilómetros a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y a Juan Felipe Rodríguez (EF Education Aevolo), quienes completaron el podio.

Bernal demostró estar en un excelente estado de forma, teniendo en cuenta que durante toda la carrera fue protagonista al ocupar los puestos delanteros, desde donde pudo controlar las fugas y rematar con contundencia para hacerse con la victoria.

Con esta victoria, Egan portará por segundo año consecutivo el tricolor nacional en las principales pruebas World Tour, tal y como lo hizo en la temporada 2025.

Fecha y carrera en la que Egan estrenará el maillot de campeón nacional

Después de competir en los Campeonatos Nacionales de Colombia, Egan Bernal se desplazará a Europa para cumplir con el calendario establecido por su equipo INEOS Grenadiers.

Teniendo el Giro de Italia como primer gran objetivo del año, se tiene previsto que Bernal dispute algunas pruebas de un día para sumar kilómetros a las piernas, antes de afrontar carreras por etapas.

Según se conoció, Egan hará parte de la nómina del INEOS en la Faun-Ardèche Classic, competencia francesa que está programada para el 28 de febrero y en la cual estrenaría el maillot de campeón nacional de Colombia.

Posteriormente, el colombiano también estaría en la Faun Drome Classic el 1 de marzo y el 7 del mismo mes competiría en la Strade Bianche.

Antes del Giro de Italia, Bernal afrontaría la Tirreno Adriático del 9 al 15 de marzo y la Volta a Catalunya entre el 23 y el 29 del mismo mes.

Se tiene previsto que el Giro de Italia de 2026 arranque el 9 y se extienda hasta el 31 de mayo.