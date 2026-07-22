Se acerca el fin del Tour de Francia 2026 y en el marco de la etapa 17 se vivió un emocionante recorrido que terminó siendo una de las jornadas más exigentes y decisivas de la presente edición, la cual contó con un recorrido de alta montaña y varios puertos de categoría especial.

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El recorrido fue desde Chambéry a Voiron, un total de 174.7km en donde el pelotón fue dominado por Jasper Philipsen, quien coronó la etapa con un tiempo de 3 horas con 41 minutos y 13 segundos, pero en la cual Rgan Bernal también se robó un par de miradas tras varias fugas y mantener un buen ritmo a lo largo del recorrido.

Así le fue a los colombianos tras la etapa 17 del Tour de Francia

El gran atractivo de la etapa estará en el duelo entre los principales candidatos al título. Tadej Pogačar llegó como uno de los hombres a seguir, luego de haber demostrado su fortaleza en las jornadas anteriores. Sin embargo, corredores como Remco Evenepoel aprovecharon el terreno montañoso para atacar y reducir diferencias en la general, tomando en cuenta también que llegó con el triunfo de la crono en la etapa 16.

Egan Bernal también era uno de los nombres más observados por la afición cafetera, ya que el ciclista del INEOS Grenadiers estaba obligado a mantenerse al frente de la carrera durante la montaña para acortar diferencias en la general y volver a entrar al top 10.

15. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 45′ 03′'

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 32′ 09′'

39. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 58′ 45′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 12′ 21′'

Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 59:55:31

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 22'50"

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 24'18"