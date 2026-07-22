Egan Bernal se hace notar en la etapa 17 del Tour de Francia: se escapó y ganó un premio de montaña

El colombiano Egan Bernal volvió a ser protagonista este miércoles 22 de julio durante la etapa 17 del Tour de Francia, que se disputa entre Chambéry y Voiron sobre un recorrido de 174,7 kilómetros.

Desde los primeros kilómetros, el líder del Netcompany INEOS se metió en una escapada junto a otros tres corredores, mostrando una actitud ofensiva en una jornada que posiblemente concluya con llegada masiva.

El zipaquireño fue recompensado por ese esfuerzo al pasar en el primer lugar por la Côte de Saint-Jean d'Arvey, puerto de cuarta categoría, sumando un punto para la clasificación de la montaña.

Pese a este resultado, Bernal está lejos de la disputa por ponerse en el maillot blanco de lunares rojos, el cual sigue en poder de Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates - XRG.

Otro colombiano que también figuró durante la fuga fue Einer Rubio, del Movistar Team, quien igualmente hizo parte de los movimientos ofensivos del día.

Minutos después, el pelotón volvió a reagruparse y la escapada perdió la ventaja. Sin embargo, hasta ese momento Bernal había sido uno de los corredores más activos de la fracción.

El campeón del Tour de Francia 2019 tiene la intención de buscar una victoria de etapa. En la clasificación general, ocupa la casilla 15, a 45 minutos y 3 segundos del líder Tadej Pogacar.

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