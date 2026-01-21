¿Ayudan a Pogacar? Importante carrera World Tour cambió su recorrido

La Strade Bianche, reconocida clásica italiana que es considerada como el sexto monumento del ciclismo mundial, dio a conocer su recorrido para la edición de 2026, que se llevará a cabo el 7 de marzo.

En comparación con la versión de 2025, la prueba tendrá 15 kilómetros menos, pero además se eliminaron dos tramos de sterrato.

De esta manera, la Strade Bianche contará con 201 kilómetros, de los cuales 64 serán en sterrato.

¿Ventaja para Pogacar?

Después de conocer el recorrido, el esloveno Tadej Pogacar parte, nuevamente, como el máximo favorito para ganar la Strade Bianche de 2026.

Pogacar ya se ha quedado con el primer lugar de la prueba en las ediciones de 2022, 2024 y 2025.

Calendario de Pogacar en 2026

En la temporada 2026, el esloveno Tadej Pogacar volverá a tener como grandes objetivos del Tour de Francia y los Campeonatos Mundiales de Ruta.

Sin embargo, el esloveno también ha confirmado su participación en la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja.

En cuanto a pruebas por etapa, Pogacar tomará la partida en el Tour de Romandía y en la Vuelta a Suiza.