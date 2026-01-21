Pogacar y un durísimo rival en la Milán-San Remo; otra super estrella participaría

La Milán-San Remo del 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo, el monumento más largo e inesperado del circuito tendrá nuevamente la presencia de Mathieu van der Poel y Tadej Pogacar, gran rivalidad en las clásicas que podría tener un inesperado acompañante.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer una información que pone a otra súper estrella de la UCI World Tour en La Classicissima del 2026, un corredor inesperado por su condición de escalador y de su especialidad en carreras por etapas.

El inesperado y fuerte rival que tendría Pogacar en la Milán- San Remo

De acuerdo con información del medio ‘Het Laatste Nieuws’, el esloveno Primoz Roglic participaría en el tradicional monumento justo después de hacer presencia en la Tirreno–Adriático el 9 de marzo y antes de disputar la Itzulia del País Vasco del 6 al 11 de abril, corredor que se enfocará en la Vuelta a España como la única gran vuelta que disputará en esta nueva temporada.

La noticia de la probable participación de Roglic en la Milán- San Remo sugiere muchas preguntas, pues no se sabe el papel que el corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe tendrá en ese monumento, si correrá con la intención de ser gregario, de agitar la carrera o de pelear el triunfo en una competencia conocida por su impredecible desenlace, pero que es ideal para velocistas, escaladores de media montaña (puncheur) y superestrellas de las clásicas.

¿Cómo le ha ido a Roglic en la Milán- San Remo?

El pedalista esloveno de 36 años, quien este año cumple su contrato con el equipo alemán, tendría en este 2026 su tercera participación en este mítico monumento de 289 kilómetros de recorrido, sabiendo que fue 67.º en su debut en 2017 y mejoró en la edición del 2022 ocupando el puesto 17.

Es importante mencionar que las últimas ediciones de la Milán-San Remo se ha decidido por la agresividad en la Cipressa y el Poggio, especialmente con Pogacar como protagonista, sin embargo, el esloveno se ha visto superado por Van der Poel en 2023 y 2025, mientras Jasper Philipsen se impuso al sprint en 2024, dando a Alpecin-Premier Tech tres victorias consecutivas.