Bandera colombiana en lo más alto: Arboleda ganó en Francia

El BMX colombiano volvió a celebrar en grande gracias a la destacada actuación de Diego Arboleda, quien se coronó campeón de la segunda válida de la Copa Mundo de BMX Racing 2026 disputada este domingo en Sarrians, Francia.

El vallecaucano cerró un fin de semana brillante tras conseguir además el segundo lugar en la primera jornada del certamen, celebrada el sábado.

Arboleda mostró un rendimiento sólido desde las primeras rondas de competencia. El colombiano lideró su serie inicial y mantuvo un paso firme durante los octavos y cuartos de final, instancia en la que aseguró su clasificación a las semifinales con un tercer lugar en su heat. Posteriormente, volvió a ubicarse entre los mejores para instalarse en una nueva final mundialista.

Diego Arboleda tocó la gloria en Francia con una actuación memorable

En la carrera definitiva, el representante nacional sacó a relucir toda su experiencia internacional y dominó la prueba con autoridad. Su registro de 31.310 segundos le permitió quedarse con la victoria por delante del francés Eddy Clerte, quien marcó 31.563, mientras que el estadounidense Cameron Wood completó el podio con un tiempo de 31.671.

“Es loco, me siento muy feliz por lo ocurrido hoy. Me siento feliz por hacerlo realidad, porque me tomó cuatro años volver a ganar en una Copa Mundo. Estoy muy orgulloso y quiero entregarle este triunfo a mi familia”, expresó Arboleda tras cruzar la meta.

Lea también Lilibeth Chacón da el golpe y gana la Vuelta a Colombia Femenina 2026

La victoria tiene un significado especial para el colombiano, quien no celebraba un triunfo en una Copa Mundo desde la temporada 2022. Además, amplió su historial a seis podios en este tipo de competencias, consolidándose como una de las principales figuras del BMX Racing colombiano en la última década.

El resultado en Sarrians confirma el gran momento deportivo de Arboleda y fortalece las aspiraciones del equipo nacional de cara a los principales eventos del ciclo olímpico. Colombia también contó con la participación de destacados corredores como Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes continúan sumando experiencia en el máximo nivel internacional de la disciplina.