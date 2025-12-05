Brandon Rivera fue anunciado por su equipo para 2026

Brandon Rivera puso fin a las especulaciones y este viernes fue anunciado oficialmente por el Ineos Grenadiers, equipo con el que renovó su contrato por una temporada más, hasta diciembre de 2026. El ciclista cundinamarqués de 29 años seguirá siendo parte de una de las escuadras más importantes del WorldTour.

El anuncio lo hizo el propio Ineos a través de su cuenta de X, confirmando la continuidad del colombiano y destacando su compromiso y regularidad en los últimos años, donde ha sido un gregario clave en carreras de alto nivel.

Lea también Dimayor eligió sede para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Brandon Rivera habló tras la renovación con Ineos

Rivera, en declaraciones difundidas por el equipo, aseguró que su renovación representa una oportunidad para seguir creciendo: “Cada temporada con este equipo se siente como una nueva oportunidad para crecer y dar lo mejor de mí”, afirmó el pedalista.

El colombiano también destacó su sentido de pertenencia dentro de la estructura británica. “Estoy orgulloso de ser parte de esta familia y de apoyar a mis compañeros de equipo para lograr nuestros grandes objetivos juntos”, añadió Rivera, quien continuará aportando en las grandes vueltas.

Con esta ampliación de contrato, Rivera llegará a siete temporadas consecutivas con Ineos Grenadiers, una etapa en la que ha disputado cinco grandes vueltas y logró una victoria de etapa en la Vuelta a Austria en 2024, uno de los momentos más destacados de su carrera.

Ciclistas que renovaron con Ineos

Su renovación se suma a una serie de movimientos internos que también fueron confirmados por la escuadra. Michal Kwiatkowski, Ben Swift, Lucas Hamilton y Kim Heiduk seguirán vistiendo los colores del equipo para el próximo ciclo.

Para Rivera, la continuidad en Ineos representa estabilidad deportiva y la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel, en un equipo que ha sido protagonista en las principales pruebas por etapas del mundo.

La temporada 2026 se perfila como un nuevo desafío en su trayectoria, en la que buscará seguir consolidándose como un corredor versátil y valioso dentro del conjunto británico.