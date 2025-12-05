El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, expresó este viernes 5 de diciembre su expectativa de que la Selección Colombia juegue la fase de grupos del Mundial 2026 en la zona Este u Oeste de Estados Unidos. El directivo viajó a territorio norteamericano para asistir al sorteo y entregó sus impresiones en diálogo con Antena 2.

Zuluaga destacó que estos sectores del país ofrecen una presencia masiva de colombianos, lo que podría traducirse en un apoyo determinante para la Tricolor durante la Copa del Mundo. Según afirmó, contar con tribunas llenas de compatriotas representaría una ventaja emocional importante para el equipo nacional.

El dirigente explicó que ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles o Houston se han convertido en auténticos bastiones de la comunidad colombiana en Estados Unidos, lo que facilitaría un ambiente favorable en cada partido. Por ello, espera que la FIFA ubique a Colombia en alguna de esas sedes.

Dimayor evitaría dos sedes para la Selección Colombia en el Mundial

Zuluaga también mencionó que preferiría evitar que la selección sea programada en México o Canadá, países que junto a Estados Unidos también serán anfitriones del torneo. La razón, señaló, es que allí la presencia de aficionados colombianos es mucho menor.

Para el presidente de Dimayor, es fundamental que la Selección cuente con un entorno que le permita sentirse local en la mayor medida posible, especialmente en un Mundial ampliado y con exigencias logísticas más complejas.

Las declaraciones se dan horas antes del sorteo oficial, que definirá los grupos, las sedes y el camino que tendrá Colombia en el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones.

La expectativa en la dirigencia del fútbol colombiano es alta, pues la ubicación geográfica podría influir en desplazamientos, clima y adaptación del plantel durante la fase inicial.

Con la ilusión de un sorteo favorable, Zuluaga aseguró que la prioridad es que la Tricolor pueda contar con el apoyo masivo de su gente, un factor que considera clave para avanzar en la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será este viernes 5 de diciembre y se podrá ver en el Canal RCN, la App del canal RCN, también transmitirá Win Sports y sus detalles se podrán conocer en Deportes RCN.