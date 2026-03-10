El ciclista neerlandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech) se quedó este martes 10 de marzo con la victoria en la segunda etapa de la edición 61 de la Tirreno Adriático.

Van Der Poel se impuso en la jornada de 206 kilómetros con inicio en Camaiore y meta en San Gimignano.

El neerlandés superó en el remate de la jornada al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), quienes completaron el podio del día.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue el mejor colombiano de la etapa al cruzar la meta en la casilla 14 a 17'' del vencedor.

Con estos resultados, el mexicano Isaac del Toro se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general y es seguido por Giulio Pellizzari, quien está a 3 segundos.

El top 3 lo completa el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) 13''.

Nairo Colombiano no tuvo un buen día al quedar relegado del grupo de favoritos y perder tiempo en la clasificación general.

Top 5 y colombianos en la etapa 2 de la Tirreno Adriático

1. Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech) 5H53'23''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) MT

3. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) MT

4. Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) 15''

5. Andrea Vendrame (Team Hayco AlUla) a 17''

------------------

11. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 17''

14. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 17''

15. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) a 17''

Clasificación general de la Tirreno Adriático - Etapa 2

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5H6'1''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a 13''

4. Alan Hatherly (Team Jayvo AlUla) a 17''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 18''

-----------------

11. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 37''

21. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 1'03''