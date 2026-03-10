Camilo Durán envió mensaje a Lorenzo: “espero el llamado a selección”

Uno de los futbolistas colombianos que no tiene gran foco mediático, pero que supo destacarse en la presente edición de la UEFA Champions League fue el delantero Juan Camilo Durán, atacante samario de apenas 24 años que milita en el Qarabag de Azerbaiyán desde agosto del 2025.

El extremo que surgió en el Deportivo Independiente Medellín logró anotar cinco goles y ofrecer una asistencia en diez partidos disputados con el Qarabag en esta edición de la Champions, un número más que destacado para un delantero en esta competencia y con un equipo muy modesto comparado con las potencias que suelen participar en este certamen.

Camilo Durán habló de su sueño de jugar con la Selección Colombia

El delantero samario fue invitado al programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports y habló del objetivo que tiene de vestir en algún momento la camiseta de la Selección Colombia, advirtiendo que “no pierde las esperanzas de ser llamado para los amistosos de este marzo”.

“Espero ser llamado a la selección, para eso es que estoy trabajando, hasta ahora nadie se ha comunicado conmigo, pero no pierdo esperanzas de estar convocado para lo amistosos, esperemos que pueda pasar”, aseguró Camilo Durán.

El futbolista colombiano con el que le gustaría jugar

El jugador que se forjó como extremo, pero que en el Qarabag viene siendo utilizado como centro delantero con muy buen rendimiento, habló de la similitud que tiene con la carrera realizada por Luis Javier Suárez, su compatriota también nacido en Santa Marta.

“Todos sabemos de lo que es el jugador Luis Javier Suárez, me inspiro en él porque nuestras historias son parecidas, venimos de abajo, lo que está haciendo en el Sporting es una locura, espero ojalá compartir algún día cancha con él”, dijo Durán.

Cabe mencionar que el joven delantero tiene contrato con el Qarabag hasta 2028, sin embargo, dejó claro que su intención es jugar en otra liga de mayor prestigio, asegurando que su sueño es militar en la liga española y que tras su buena campaña en Champions espera recibir alguna oferta de algún club de ese país.

