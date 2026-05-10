La clasificación general del Giro de Italia 2026 se mantiene apretada tras la disputa de la tercera etapa entre Plovdiv y Sofía, jornada en la que el francés Paul Magnier volvió a celebrar al sprint, mientras el uruguayo Guillermo Thomas Silva conservó la maglia rosa como líder de la carrera.
El corredor del XDS-Astana cerró sin contratiempos el tríptico inaugural en Bulgaria y continúa al frente de la general con un tiempo acumulado de 13 horas, 10 minutos y 5 segundos. Silva mantiene una ventaja de apenas cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork y sobre el colombiano Egan Bernal, quien sigue mostrando regularidad en el inicio de la competencia.
La pelea por el podio continúa muy ajustada. El neerlandés Thymen Arensman y el italiano Giulio Ciccone aparecen a seis segundos del líder, mientras que Jan Christen, Martin Tjotta, Johannes Kulset y Enric Mas se encuentran a diez segundos.
El uruguayo Thomás Silva es primero y Egan Bernal se mantiene tercero en la clasificación General
Bernal, líder del Netcompany-Ineos, llega bien posicionado al primer día de descanso y se mantiene como uno de los principales candidatos para la montaña, que comenzará a marcar diferencias tras el traslado a Italia.
La carrera se reanudará este martes con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, donde la general podría empezar a sufrir los primeros movimientos importantes.
Etapa 3
1. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - 4:09:42
2. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - m.t.
3. Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) - m.t.
4. Madis Mihkels (EST/EF Education-EasyPost) - m.t.
5. Matteo Malucelli (ITA/XDS-Astana) - m.t.
82. Einer Rubio (COL/Movistar) - m.t.
116. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) - m.t.
Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la tercera etapa
1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05
2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04
3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04
4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06
5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06
6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10
7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10
8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10
9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10
10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10