La clasificación general del Giro de Italia 2026 se mantiene apretada tras la disputa de la tercera etapa entre Plovdiv y Sofía, jornada en la que el francés Paul Magnier volvió a celebrar al sprint, mientras el uruguayo Guillermo Thomas Silva conservó la maglia rosa como líder de la carrera.

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El corredor del XDS-Astana cerró sin contratiempos el tríptico inaugural en Bulgaria y continúa al frente de la general con un tiempo acumulado de 13 horas, 10 minutos y 5 segundos. Silva mantiene una ventaja de apenas cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork y sobre el colombiano Egan Bernal, quien sigue mostrando regularidad en el inicio de la competencia.

La pelea por el podio continúa muy ajustada. El neerlandés Thymen Arensman y el italiano Giulio Ciccone aparecen a seis segundos del líder, mientras que Jan Christen, Martin Tjotta, Johannes Kulset y Enric Mas se encuentran a diez segundos.

El uruguayo Thomás Silva es primero y Egan Bernal se mantiene tercero en la clasificación General

Bernal, líder del Netcompany-Ineos, llega bien posicionado al primer día de descanso y se mantiene como uno de los principales candidatos para la montaña, que comenzará a marcar diferencias tras el traslado a Italia.

La carrera se reanudará este martes con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, donde la general podría empezar a sufrir los primeros movimientos importantes.

Etapa 3

1. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - 4:09:42

2. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) - m.t.

3. Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) - m.t.

4. Madis Mihkels (EST/EF Education-EasyPost) - m.t.

5. Matteo Malucelli (ITA/XDS-Astana) - m.t.

82. Einer Rubio (COL/Movistar) - m.t.

116. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) - m.t.

Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la tercera etapa

1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05

2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10

7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10

10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10