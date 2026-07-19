Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Tour de Francia

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 15

La carrera, una de las mejores del ciclismo mundial, se mantiene con un ritmo muy alto.
Carlos Cañas
Tour de Francia 2026.
Tour de Francia 2026. // AFP

El ciclista belga Remco Evenepoel, del Red Bull-BORA-hansgrohe, ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2026, que se llevó a cabo este domingo 19 de julio. Entre Champagnole y Plateau de Solaison se disputó la jornada. El recorrido fue de 183,9 kilómetros.

Remco Evenepoel ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Lea también

Remco Evenepoel ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Tras la etapa, Tadej Pogačar se mantuvo como líder de la clasificación general. Remco Evenepoel, tras el abandono de Jonas Vingegaard Rasmussen, quedó en la segunda casilla. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) es tercero.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 55h 41′ 31′'

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 5′ 00′'

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′ 58′'

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 6′ 23′'

5. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 6′ 48′'

6. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 7′ 28′'

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 9′ 38′'

8. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 10′ 28′'

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a11′ 19′'

10 Jordan Jegat (Totalenergies) 19′ 26′'

...

16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 41′ 01′'

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 32′ 09′'

39. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 58′ 45′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 12′ 21′'

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general tras la etapa 15 del Tour de Francia

Lea también

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general tras la etapa 15 del Tour de Francia

El retirno de Jonas

Jonas, como se mencionó en párrafos anteriores, abandonó la competencia y esto se debió a una dura caída que tuvo. El danés era segundo en la clasificación general del Tour de Francia.

Vingegaard, vencedor del Tour de Francia en los años 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula y con el brazo en cabestrillo. Fue un duro momento.

*Con información de AFP.

En esta nota

Tour de Francia Ciclismo Colombia Francia Egan Bernal Tadej Pogacar Jonas Vingegaard