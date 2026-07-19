Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 15

El ciclista belga Remco Evenepoel, del Red Bull-BORA-hansgrohe, ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2026, que se llevó a cabo este domingo 19 de julio. Entre Champagnole y Plateau de Solaison se disputó la jornada. El recorrido fue de 183,9 kilómetros.
Clasificación general del Tour de Francia 2026
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 55h 41′ 31′'
2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 5′ 00′'
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′ 58′'
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 6′ 23′'
5. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 6′ 48′'
6. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 7′ 28′'
7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 9′ 38′'
8. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 10′ 28′'
9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a11′ 19′'
10 Jordan Jegat (Totalenergies) 19′ 26′'
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16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 41′ 01′'
26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 32′ 09′'
39. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 58′ 45′'
47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 12′ 21′'
El retirno de Jonas
Jonas, como se mencionó en párrafos anteriores, abandonó la competencia y esto se debió a una dura caída que tuvo. El danés era segundo en la clasificación general del Tour de Francia.
Vingegaard, vencedor del Tour de Francia en los años 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula y con el brazo en cabestrillo. Fue un duro momento.
*Con información de AFP.