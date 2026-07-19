Este domingo 19 de julio, se corrió la etapa 15 del Tour de Francia. Tras 183,9 kilómetros y un desnivel de casi 4.000 metros, el belga Remco Evenepoel, del Red Bull-BORA hansgrohe, fue el ganador de la jornada.

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Vingegaard abandonó la carrera

El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen, del Team Visma | Lease a Bike, tras una muy fuerte caída, cuando era segundo en la clasificación general, tuvo que abandonar la competencia. Jonas terminó lastimado en su clavícula.



El esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates XRG, que no pudo ganar la etapa de este domingo 19 de julio, se mantiene como el líder de la clasificación general. Tadej se sigue perfilando para ganar la carrera.

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Egan Bernal y sus compatriotas

Por parte de los ciclistas colombianos, Egan Bernal, del Ineos, se mantiene como el mejor. Aunque eso sí, descendió algunos puestos tras la etapa 15. Einer Rubio, del Movistar, lo sigue, y luego aparecen, por el Astana, Harold Tejada y Sergio Higuita.

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Clasificación de los colombianos en el Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 55h 41′ 31′'

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 5′ 00′'

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′ 58′'

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 6′ 23′'

5. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 6′ 48′'

6. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 7′ 28′'

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 9′ 38′'

8. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 10′ 28′'

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a11′ 19′'

10 Jordan Jegat (Totalenergies) 19′ 26′'

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16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 41′ 01′'

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 32′ 09′'

39. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 58′ 45′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 12′ 21′'





