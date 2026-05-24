Colombianos del Gran Fondo Giro de Italia vivieron premiación en pleno triunfo de Vingegaard

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro continúa consolidándose como uno de los eventos ciclísticos aficionados más importantes del país, este domingo en Milán cerraron con broche de oro la premiación, entre otros, el viaje a ver cuatro etapas en el Giro de Italia 2026.

Los participantes Darío Duarte y Óscar Martínez, acompañados por Fabio Riccardi, recibieron un reconocimiento especial tras ser los ganadores del viaje a Italia, del Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro..

La organización encabezó el sueño: "Se acabó una aventura aquí estamos en Milano en la última etapa que vamos a ver con Darío, con Eduardo. El Giro de Italia Ride Like a Pro cumplió. Trajimos a Eduardo y a Darío, vencedores del premio de traer a dos personas a Italia, a ver cuatro en etapas del Giro de Italia que ganaron por participar".

"Gracias al Canal RCN": colombianos ganadores en el Giro de Italia

La entrega de premios concluyó con el viaje que se realizó en territorio europeo, en medio del ambiente que rodea la ronda italiana y justo después de otra exhibición del danés Jonas Vingegaard, quien este sábado se impuso en la exigente llegada a Pila y además se apoderó de la maglia rosa como nuevo líder de la clasificación general. Además, este domingo con un pletórico final al esprint en Milán.

Durante el acto, los representantes colombianos compartieron su emoción por vivir de cerca la experiencia del Giro y agradecieron el respaldo recibido para cumplir este sueño: “Estamos en la llegada a Pila y queremos dar gracias al Canal RCN y a la Cámara de Comercio Italiana por estar aquí en este Giro”, expresaron Darío Duarte y Óscar Eduardo Martínez durante la ceremonia.

La presencia de los ganadores del Gran Fondo en algunas etapas del Giro ratificó el crecimiento internacional de un evento que tuvo una edición histórica en Colombia durante el pasado mes de marzo. El Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro reunió a cientos de aficionados en Cundinamarca, con recorridos de 132 y 84 kilómetros que atravesaron municipios emblemáticos como Sopó, Guasca, La Calera, Chocontá y otros sectores del altiplano.

El Gran Fondo Giro d’Italia Ride like a Pro será hasta el 2028

Con salida y llegada en el Embalse de Tominé, la competencia combinó deporte, turismo y cultura, convirtiéndose en una vitrina internacional para el departamento. La organización, la seguridad y el impacto económico positivo en la región fueron ampliamente destacados por participantes y autoridades.