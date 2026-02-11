Confirmada la próxima carrera de Brandon Rivera tras el título de 'crono' de los Nacionales

Luego de consagrarse campeón en la prueba de contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo en Colombia, Brandon Rivera ya tiene definido su próximo reto en el calendario internacional con el Ineos Grenadiers.

El ciclista nacido en Zipaquirá disputará el Tour de la Provence, una competencia de tres etapas que se correrá en Francia y que representa una nueva oportunidad para mostrarse en territorio europeo tras su reciente título en Colombia.

¿Cuándo corre Brandon Rivera el Tour de la Provence?

La carrera se llevará a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, en la que será la décima edición del Tour de la Provence dentro del calendario internacional.

Si bien Rivera no será la principal carta del Ineos Grenadiers para pelear por el título general, sí tendrá un rol estratégico dentro del equipo británico, donde podría luchar por la victoria de alguna fracción, inclusive.

Nómina del Ineos para el Tour de la Provence

La nómina del Ineos para esta competencia estará integrada por Dorian Godon, Axel Laurance, Victor Langellotti, Carlos Rodríguez, Laurens De Plus y Andrew August.

En ese contexto, el campeón nacional de la crono buscará aprovechar su buen momento físico para respaldar a sus líderes y, al mismo tiempo, encontrar oportunidades personales en jornadas que se ajusten a sus características.

Todo apunta a que Brandon Smith Rivera será el único colombiano en competencia, lo que le dará un protagonismo especial en una prueba que históricamente ha tenido presencia y éxito de pedalistas cafeteros.

Colombianos en el Tour de la Provence

No es un dato menor: en tres ocasiones el título del Tour de la Provence quedó en manos de colombianos, con Nairo Quintana como campeón en 2020 y 2022, e Iván Ramiro Sosa en 2021, consolidando una tradición tricolor en esta carrera.

Así, Rivera afrontará un nuevo desafío europeo con el impulso anímico que le dejó el oro nacional, en una prueba que no solo marcará el inicio de su temporada 2026 con el Ineos, sino que también lo pondrá en la vitrina de una competencia que históricamente ha sido favorable para los 'escarabajos'.