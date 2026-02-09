Jonas Vingegaard sufre duro golpe para el Giro de Italia y el Tour de Francia

El ciclista danés Jonas Vingegaard ha sufrido algunos contratiempos en el inicio de la temporada 2026, teniendo en cuenta que se vio obligado a cancelar su participación en el UAE Tour, después de sufrir una caída mientas entrenaba y además una enfermedad que no especificó el Team Visma Lease a Bike.

Teniendo en cuenta la modificación en su calendario, Vingegaard debutaría en este 2026 en la Volta a Catalunya, que se llevará a cabo desde el 23 al 29 de marzo.

Lea también Visma confirma lo peor para Vingegaard tras accidente en España

Jonas Vingegaard sufre nuevo golpe

En las últimas horas se ha dado a conocer que Jonas Vingegaard sufrió un nuevo problema para la temporada 2026, después de que se anunciara que Tim Heemskerk no continuará siendo el entrenador de rendimiento del Team Visma Lease a Bike.

Heemskerk, que hizo parte de la nómina del Visma Lease a Bike desde 2018, fue el entrenador principal de Vingegaard en las conquista del doblete del Tour de Francia y de la Vuelta a Esp'aña.

A través de un comunicado oficial, Tim Heemskerk explicó que su salida del Visma Lease a Bike tiene que ver con un ciclo cumplido.

"Durante el último período, he notado que estaba luchando por seguir aplicando mi creatividad y pasión, que son importantes para mí en mi trabajo como entrenador”, dijo Heemskerk.

"Ese fue el momento de ser honesto conmigo mismo y con el equipo. Recuerdo con orgullo el crecimiento del equipo, de mí mismo y de los pilotos, incluyendo, por supuesto, a Jonas. En el futuro próximo, me tomaré un tiempo para mí y reflexionaré sobre mi futuro", agregó.

Ante la novedad, el Visma Lease a Bike está estudiando la asignación de un nuevo entrenador principal que lidera la preparación de Jona Vingegaard y de Matteo Jorgenson para los objetivos del 2026.

Lea también Confirmadas las carreras de Egan Bernal tras los Campeonatos Nacionales

Objetivos de Jonas Vingegaard en 2026

Jonas Vingegaard estableció que en el 2026 disputará la clasificación general del Giro de Italia y del Tour de Francia.

Esta será la primera oportunidad en la que Vingegaard luche por el título del Giro de Italia y en la Grande Boucle tratará de conquistar su tercer campeonato.