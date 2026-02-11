[Video] ¡Podio de Diego Pescador! Mejor joven en el Tour de Omán

El quindiano logró un excelente resultado en una de sus primeras carreras de la temporada, Diego Pescador se destacó en el Tour de Oman, y aunque su objetivo era la clasificación general, el nacido en Quimbaya se quedó con la camiseta de los jóvenes.

Los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador, séptimo y octavo respectivamente en la general final del Tour de Omán, hicieron un balance positivo de la actuación del equipo, protagonista en la lucha por el título y con Pescador como mejor joven.

Quintana (Cómbita, 36 años), ganador de Giro y Vuelta, valoró desde su amplia experiencia la actuación del conjunto español tras la definitiva jornada reina en la Montaña Verde.

Nairo Quintana habló de su pupilo en el Movistar: "Hemos subido al podio con Pescador como el mejor joven"

"Ha sido un final muy duro y agresivo, y además todo el día hemos ido muy rápido en el llano. Lo importante es que en la última subida estuvimos delante. Hemos subido al podio con Pescador como el mejor joven y colocado 2 corredores en el top 10", dijo Quintana.

Por su parte, Diego Pescador, nacido en Quimbaya, de 21 años, celebró la actuación del equipo y espera mejores resultados en las próximas carreras: “Bueno hemos terminado este tour de Oman, una carrera bastante bonita, hoy con la etapa reina, ya la última de esta carrera, teníamos expectativas muy altas”.

El Tour de Omán concluyó este miércoles con el triunfo final del italiano Christian Scaroni y el segundo puesto del español Cristián Rodríguez, ambos del Astana.

Diego Pescador, conforme con el resultado en el Tour de Omán: "hemos ganado la clasificación de los jóvenes"

El pedalista colombiano demostró en parte su descontento: “Estábamos muy cerca del general, tanto mi compañero Nairo como yo, el equipo ha trabajado estupendamente toda esta semana, al final queda un sin sabor, queríamos estar un poco más adelante en la general”.

El del Movistar agregó sobre su camiseta de los jóvenes: “hemos al final hecho séptimo y octavo, de mi parte hemos ganado la clasificación de los jóvenes”.

Es una temporada que hasta ahora comienza, Movistar destaca el futuro del colombiano: “Aprendizaje en esta carrera y seguir sumando experiencia a futuro, feliz por la actuación del equipo, reitero, queríamos algo más, ya será para la próxima, abrazo, chao”, completó Pecador.