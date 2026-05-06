¿Egan Bernal, el hombre a vencer? Jonas Vingegaard habla de sus rivales en el Giro de Italia 2026

El nombre de Jonas Vingegaard emerge como uno de los grandes favoritos para conquistar el Giro de Italia. A sus 29 años, el doble campeón del Tour de Francia afronta un desafío inédito con una ambición clara: “Quiero ganar el Giro y hacer historia”, aseguró con determinación antes del inicio en Nessebar.

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El danés, que suma 48 victorias como profesional, busca dar un paso más en su legado y convertirse en uno de los pocos ciclistas capaces de ganar las tres Grandes Vueltas. “Lograr este triplete es una meta para mí… y punto. Significa hacer historia”, afirmó, dejando claro que su enfoque está centrado exclusivamente en su propio rendimiento.

Sin embargo, Vingegaard es consciente de que el camino hacia Roma estará lleno de obstáculos. Para GazzetadelloSport, el propio corredor identificó a sus principales rivales, entre los que destaca el colombiano Egan Bernal, además de nombres como Adam Yates, Antonio Tiberi (Pellizzari en el contexto), Ben O'Connor y Felix Gall. “Hay tantos. Adam Yates, Pellizzari, Bernal, O'Connor, Gall. Necesitaré estar en mi mejor forma para ganar. Las señales que veo son muy buenas. Mi rendimiento fue satisfactorio en marzo, pero estoy trabajando para mejorar en mayo y luego en julio", reconoció

Vingeggard va por el Giro de Italia: "las sorpresas pueden ocurrir en cualquier parte"

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En ese grupo, Bernal aparece como una de las amenazas más serias. El campeón del Giro 2021 llega en buena forma y con experiencia, un factor que el danés no pasa por alto. La batalla entre ambos promete ser uno de los grandes atractivos de la carrera.

Vingegaard también destacó el carácter impredecible de la competencia italiana: “Lo considero más impredecible. Tendremos que estar preparados todos los días, porque las sorpresas pueden ocurrir en cualquier parte”. Además, analizó el recorrido con cautela: “Hay que tener cuidado con el viento en Bulgaria. Luego vendrán etapas clave como Blockhaus o los Dolomitas, donde se pueden marcar diferencias”.

Más allá del aspecto deportivo, el danés mostró su conexión con Italia: “Me encanta todo, desde la comida hasta la cultura… Italia tiene algo especial”. Incluso bromeó sobre el idioma: “Es una pena, porque es un idioma musical y armonioso”.