Giro de Italia 2026: los 10 ciclistas favoritos al título y la general

Todo está listo para que se dispute la edición 109 del Giro de Italia desde este viernes 8 hasta el domingo 31 de mayo. La corsa rosa dará inicio con tres jornadas en Bulgaria, antes de entrar a su territorio natural, en el que sin duda se definirá la clasificación general.

Después de conocerse la nómina de los 23 equipos, también se definieron los nombres de los ciclistas favoritos a pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general.

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Favoritos al título del Giro de Italia

En un principio, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) parte como el gran favorito a ganar el Giro de Italia. Vingegaard hará su primera aparición en la corsa rosa, la cual afrontará con el objetivo de quedarse con el primer lugar en la clasificación general y de esta manera sumar a su palmarés la única gran vuelta que le hace falta, teniendo en cuenta que ya ganó el Tour de Francia y la Vuelta a España.

A pesar de que el esloveno Tadej Pogacar no hará parte de la prueba italiana, el ciclista danés sí tendrá importantes rivales que intentarán impedir su victoria.

Inicialmente, el británico Adam Yates (UAE Team Emirates) se perfila como el principal rival de Vingegaard.

Yates llega como la gran carta del UAE Team Emirates ante la ausencia por problemas físicos del portugués Joao Almeida.

Por otro lado, se destaca la presencia de los colombianos Egan Arley Bernal (Netcompany INEOS) y Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), que tratarán de sorprender a Vingegaard y a los demás favoritos para lograr la mejor ubicación en la general.

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Otros destacados son los de Ben O'Connor (Team Jayco Alula), Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe), entre otros.

Los 10 candidatos a la general del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)

Adam Yates (UAE Team Emiratos)

Ben O'Connor (Team Jayco AlUla)

Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team)

Giulio Pellizzari (red Bull Bora hansgrohe)

Egan Bernal (Netcompany INEOS)

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious)

Enric Mas (Movistar)

Thymen Arensman (Netcompany INEOS)

Jai Hindley (Red Bull Bora hansgrohe)

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El Giro de Italia 2026 por RCN

Desde este miércoles 6 de mayo con la presentación de equipos y hasta el 31 de mayo, día en el que se bajará el telón, se podrán VER EN VIVO todas las emociones del Giro de Italia a través de la señal de RCN y la APP de RCN.