Egan Bernal revela la estrategia del Ineos para pelear el podio en el Giro de Italia

Egan Bernal volvió a mostrar liderazgo y compromiso con el proyecto del Netcompany Ineos durante la decimosexta etapa del Giro de Italia 2026. Aunque el colombiano ocupa actualmente la décima posición de la clasificación general, el principal objetivo del equipo británico parece estar centrado en llevar al podio al neerlandés Thymen Arensman, quien marcha tercero en la carrera.

Tras una jornada exigente en la montaña, Bernal dejó claro que dentro de la escuadra existe plena confianza en las capacidades de Arensman para mantenerse entre los mejores del Giro. El campeón del Tour de Francia 2019 elogió el crecimiento deportivo de su compañero y aseguró que el grupo trabajará hasta el final para sostenerlo en posiciones de privilegio.

Bernal aseguró que el objetivo sigue siendo luchar por el podio

“Creo que Thymen es muy fuerte y lo hizo bien. Hemos competido juntos muchas veces. Es un gran talento y aún es joven; seguro que le esperan muy buenos años. Es un gran honor poder competir con él”, expresó el corredor nacido en Zipaquirá al término de la etapa.

Bernal también dejó en evidencia la ambición del equipo de cara a la recta definitiva de la competencia italiana. Pese a la dificultad de enfrentar a un líder tan sólido como Jonas Vingegaard, el colombiano aseguró que el objetivo sigue siendo luchar por el podio.

“El podio es lo que intentamos conseguir día tras día, siempre con los pies en la tierra, pero con mucha ambición, porque creo que Thymen se merece estar en el podio”, añadió el ciclista cafetero.

La etapa 16 volvió a demostrar la superioridad de Vingegaard, quien consiguió su cuarta victoria parcial y reforzó el liderato de la clasificación general. Sobre ello, Bernal explicó cuál fue la estrategia del equipo británico durante la jornada de montaña.

“Era fácil saber qué teníamos que hacer en la etapa. Es muy difícil seguir a Vingegaard, así que simplemente teníamos que rodar”, comentó el colombiano, reconociendo el ritmo impuesto por el corredor del Visma-Lease a Bike.

A falta de las etapas decisivas, Bernal continúa siendo una pieza clave dentro del Ineos, no solo por su experiencia en grandes vueltas, sino también por el respaldo que brinda a Arensman en la pelea por terminar el Giro de Italia en el podio final.