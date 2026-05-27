Einer Rubio volvió a rozar la gloria en el Giro de Italia: “Estoy más cerca, olor a triunfo”

Einer Rubio volvió a dejar una imagen combativa y ambiciosa en el Giro de Italia 2026. El ciclista boyacense del Movistar Team fue uno de los grandes protagonistas de la etapa 17, disputada entre Cassano d’Adda y Andalo sobre 202 kilómetros, al protagonizar una larga escapada e intentar quedarse con la victoria de jornada en territorio italiano.

El colombiano se mostró ofensivo desde los kilómetros decisivos y lanzó un ataque a falta de 18 kilómetros para la meta, buscando sorprender al resto de corredores de la fuga. Durante varios minutos, Rubio compartió la aventura únicamente con el danés Michael Valgren, quien finalmente terminó adjudicándose el triunfo del día.

Einer Rubio, en el Giro: "Estoy más cerca, olor a triunfo"

Aunque el esfuerzo no alcanzó para celebrar, el colombiano volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que sigue acercándose al gran objetivo de conquistar una etapa en una gran vuelta.

“Estoy más cerca, olor a triunfo, feroz la etapa, era cómo era, puertos cortos y explosivos al final”, declaró Einer Rubio tras cruzar la meta, reflejando la confianza que le dejó su actuación en una jornada de alta exigencia.

El pedalista boyacense reconoció que sabía de la complejidad del recorrido y del nivel de sus rivales, pero destacó la actitud ofensiva que mantuvo durante toda la fracción. “Sabía que pues era un poco difícil. Lo he intentado, lo he dejado todo. Seguimos, seguimos”, afirmó.

Para Rubio, este nuevo intento representa otro paso importante en su crecimiento dentro del Giro de Italia, competencia en la que ya ha mostrado protagonismo en varias jornadas de montaña. De hecho, esta fue una nueva oportunidad en la que el colombiano estuvo muy cerca de pelear la victoria parcial, consolidándose como uno de los corredores más agresivos de la carrera.

“Hemos venido aquí para tratar de ganar una etapa y pues hoy lo hemos estado ahí cerquita”, agregó el ciclista del Movistar Team.

La etapa terminó siendo para Michael Valgren, quien sorprendió en el último kilómetro con un ataque definitivo que nadie pudo responder. Mientras tanto, los favoritos de la clasificación general, liderados por Jonas Vingegaard, cruzaron la meta sin diferencias importantes.