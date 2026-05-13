El Giro de Italia recibe la montaña: Egan Bernal amenaza con mover la general

Egan Bernal afrontará este miércoles una de las jornadas más importantes en el inicio del Giro de Italia 2026. La quinta etapa, entre Praia a Mare y Potenza, aparece como el primer gran examen de montaña de la carrera y podría provocar movimientos determinantes en la clasificación general.

La quinta etapa comenzará la transmisión desde la bajada de bandera, a las 5:30 a. m., hora colombiana, por la APP del Canal RCN

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El recorrido tendrá 203 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel positivo entre Calabria y Basilicata, en una fracción exigente que pondrá a prueba a los favoritos al título. La etapa contará con varios ascensos importantes, pero todas las miradas estarán puestas sobre la Montagna Grande di Viggiano, un puerto de 6,6 kilómetros con una pendiente promedio del 9,1 % y rampas que alcanzan el 15 %.

Bernal llega a esta jornada ubicado en la cuarta posición de la clasificación general, apenas a cuatro segundos del líder Giulio Ciccone, quien viste la Maglia Rosa tras la cuarta etapa disputada en Cosenza. El colombiano comparte además una diferencia mínima respecto a corredores como Jan Christen y Florian Stork, en una general que sigue completamente abierta.

La media montaña llega al Giro de Italia: Egan Bernal amenaza con mover la general

La jornada del miércoles parece diseñada para ciclistas explosivos y escaladores con capacidad de responder en finales cortos e intensos, un terreno donde Bernal suele destacarse. Además de las dificultades montañosas, la etapa entregará bonificaciones importantes tanto en el Red Bull KM como en la meta de Potenza, donde el ganador sumará diez segundos de bonificación.

Eso abre un escenario ideal para el colombiano. Un ataque exitoso en el ascenso final o incluso un sprint reducido entre favoritos podría permitirle descontar el tiempo necesario para arrebatarle el liderato a Ciccone y vestirse con la Maglia Rosa.

La expectativa en Colombia es enorme. El Giro de Italia guarda un significado especial para el ciclismo nacional gracias a las históricas conquistas de Nairo Quintana y el propio Egan Bernal, campeón de la edición 2021. Ahora, el zipaquireño vuelve a ilusionar al país con otra actuación destacada en una carrera donde parece recuperar su mejor versión.