El nuevo papel de Egan Bernal en el Giro de Italia sorprende antes de la semana decisiva

Egan Bernal encara la última semana del Giro de Italia con un panorama distinto al que imaginaba al inicio de la competencia, pero con la misma ambición competitiva que lo caracteriza. El colombiano del INEOS Grenadiers cerró la etapa 15 en la casilla 84, a 57 segundos del ganador del día, el noruego Fredrik Dversnes, manteniéndose en el puesto 12 de la clasificación general, a 7 minutos y 30 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Egan Bernal cambió de rol en el Giro y ahora trabajará para el podio de INEO

La jornada entre Voghera y Milán fue completamente llana y se convirtió en la más rápida en la historia de la carrera, con una velocidad impresionante que terminó favoreciendo a la fuga. Bernal y Einer Rubio cruzaron la meta junto al pelotón principal sin contratiempos, reservando energías para lo que será una semana definitiva en la montaña.

Sin embargo, más allá de su ubicación en la clasificación, el gran tema alrededor del zipaquireño pasa por el nuevo rol que asumirá dentro del equipo británico. El campeón del Giro en 2021 dejó claro que las aspiraciones personales pasaron a un segundo plano y que ahora el objetivo principal será respaldar al neerlandés Thymen Arensman, quien ocupa el cuarto lugar de la general y sigue en la pelea por el podio.

“La verdad no estaba pensando ya en un resultado a nivel personal, adelante tenemos a un compañero que puede luchar por la carrera, por el podio, así que ahora hay que hacer lo que se debe hacer”, afirmó Bernal al finalizar la etapa.

El colombiano también resaltó la importancia del trabajo colectivo en una carrera de tres semanas. “Esto es un trabajo en equipo y estamos solo pensando en hacer bien la general con Thymen. Aquí lo que sigue es pelear, mantenernos adelante”, agregó.

La tercera semana del Giro será completamente montañosa y comenzará con la exigente etapa entre Bellinzona y Carì, en territorio suizo. Luego llegarán jornadas de máxima dureza en los Dolomitas, incluyendo la esperada etapa reina con cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado.

Aunque Bernal aún tiene opciones matemáticas de acercarse al top 10, todo apunta a que será un gregario de lujo para Arensman, recordando aquellas épocas en las que trabajaba para figuras como Chris Froome y Geraint Thomas en las grandes vueltas.