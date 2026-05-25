Etapa 16 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

La montaña regresa este martes al Giro de Italia con una etapa 16 que promete sacudir la clasificación general y poner a prueba a los aspirantes al título en territorio suizo. La jornada, que se disputará entre Bellinzona y Carì sobre 113 kilómetros, marcará el reinicio de la competencia tras el último día de descanso y podrá verse por la señal del Canal RCN.

Una pared: altimetría de la jornada 16 en el Giro de Italia

Después de una segunda semana desgastante, el danés Jonas Vingegaard llega vestido con la maglia rosa y como principal favorito para defender el liderato. El corredor del Visma-Lease a Bike domina la clasificación general con una ventaja de 2 minutos y 26 segundos sobre el portugués Afonso Eulálio y 2:50 respecto al austríaco Felix Gall.

Aunque la fracción será una de las más cortas de esta edición, su recorrido está cargado de dificultades montañosas desde el inicio. La etapa será completamente inédita y transcurrirá íntegramente por Suiza, con un trazado explosivo que incluirá constantes ascensos y un circuito de 22 kilómetros que se recorrerá en dos oportunidades.

Egan Bernal y Einer Rubio buscarán aprovechar el regreso de la montaña en el Giro

Allí aparecerán las subidas a Torre y Leontica, esta última especialmente exigente con rampas de hasta el 14 %. Posteriormente, el pelotón se dirigirá hacia el valle de San Gottardo antes de afrontar el ascenso definitivo a Carì, una subida de 11,7 kilómetros con una pendiente media del 7,9 % y tramos máximos del 13 % en el cierre.

Será una jornada ideal para escaladores y hombres de clasificación general, por lo que se espera una batalla directa entre los favoritos. Corredores como Thymen Arensman, Jai Hindley y el italiano Giulio Pellizzari intentarán descontar tiempo sobre Vingegaard en una semana decisiva.

Lea también Prensa portuguesa reacciona a la convocatoria de la Selección Colombia

La etapa también genera expectativa en Colombia por la actuación de Egan Bernal y Einer Rubio, quienes buscarán aprovechar el regreso de la montaña para recuperar posiciones y acercarse al top 10 de la clasificación general.

La etapa se podrá ver desde las 6:00 a. m. en la APP del Canal RCN en su sección de Deportes y a través de Youtube. En Deportes RCN los espectadores tendrán los pormenores y el minuto a minuto.