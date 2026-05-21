La etapa 12 del Giro de Italia se vive este jueves con expectativa entre los velocistas y los aspirantes a la clasificación general. Luego de la victoria del ecuatoriano Jhonatan Narváez en Chiavari, el pelotón retoma la competencia con un recorrido de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, una jornada que mezcla historia, velocidad y posibles movimientos estratégicos rumbo a la recta decisiva de la carrera.

La fracción comenzó a las 13:05 locales y presenta un perfil favorable para una llegada masiva, aunque antes los corredores deberán superar dos ascensos de tercera categoría: Colle Giovo y Bric Berton. El trazado ha sido comparado con una Milán-Sanremo en sentido inverso, ya que gran parte del recorrido transita por la tradicional Vía Aurelia, pasando por localidades emblemáticas de la costa ligur como Albenga y Savona.

Los equipos de los embaladores controlan el ritmo del pelotón pensando en una definición al sprint en Novi Ligure. Sin embargo, los favoritos al título también mantienen la atención puesta en el sprint intermedio Red Bull KM, ubicado a 15 kilómetros de la meta y que ofrece bonificaciones de 6, 4 y 2 segundos para la clasificación general.

EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 12 - minuto a minuto - Jueves 21 de Mayo

La llegada promete alta velocidad. La última curva aparecerá a tres kilómetros de la meta y luego se abrirá una larga recta de 2.800 metros, ideal para los especialistas en embalajes. Además, la ciudad de Novi Ligure vuelve a convertirse en protagonista del ciclismo italiano gracias al Museo dei Campionissimi, dedicado a las leyendas Costante Girardengo y Fausto Coppi.

En la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio mantiene la maglia rosa con 27 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. También siguen en la pelea Thymen Arensman, Felix Gall y Ben O'Connor, mientras que Giulio Pellizzari continúa como el mejor italiano de la carrera.