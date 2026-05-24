EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 15 - minuto a minuto - Domingo 24 de Mayo

La edición 109 del Giro de Italia vive este domingo una jornada especial con la disputa de la etapa 15, una fracción diseñada para los velocistas y que tendrá como gran escenario las calles de Milán. Después de varias etapas exigentes en la montaña, el pelotón afronta un recorrido completamente llano que servirá como celebración en la capital lombarda, ciudad donde nació la carrera el 13 de mayo de 1909.

La jornada comenzó en Voghera a las 06: 40 a. m. hora Colombia y recorrerá un trayecto que conduce inicialmente hacia Pavía antes de ingresar a Milán, donde los corredores afrontarán un circuito urbano de 16,3 kilómetros que deberán completar en cuatro ocasiones.

El trazado reproduce parte del histórico recorrido de la clásica Milán-San Remo, aunque en sentido inverso, y promete una definición masiva en el emblemático Corso Venezia.

En la clasificación general, el gran protagonista sigue siendo Jonas Vingegaard. El líder del Visma-Lease a Bike porta la maglia rosa con una ventaja de 2:26 sobre Afonso Eulálio y 2:50 frente a Felix Gall. También destacan Thymen Arensman y Jai Hindley dentro del top cinco, mientras que el mejor italiano continúa siendo Giulio Pellizzari.

Espectacular circuito final en la etapa 15 del Giro de Italia

El circuito final atraviesa algunos de los puntos más representativos de la ciudad italiana como Piazzale Loreto, Corso Buenos Aires, Corso Venezia, Viale Toscana y Piazzale Lodi. Las amplias avenidas y la escasez de curvas convierten esta etapa en terreno ideal para los equipos de los sprinters, aunque la tensión será máxima por la lucha de posiciones antes del embalaje final. La última curva aparece a dos kilómetros de meta y luego todo será una larga recta hasta la llegada.

Además de la victoria parcial, también habrá atención sobre las bonificaciones de tiempo. En el kilómetro 114 se ubicará el Red Bull KM, que entregará 6, 4 y 2 segundos para los tres primeros corredores, mientras que en la línea de meta se repartirán 10, 6 y 4 segundos.