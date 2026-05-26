EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 16 - minuto a minuto - martes 26 de Mayo

La etapa 16 explosiva y decisiva entre Bellinzona y Carì, una jornada corta en kilometraje pero tremendamente exigente para las aspiraciones de los favoritos a la clasificación general.

Después del último día de descanso, el pelotón afrontará un recorrido diseñado para la ofensiva. La etapa comenzará en Bellinzona, capital del cantón del Ticino, y rápidamente se adentrará en un circuito montañoso que incluye dos pasos por Torre y Leontica.

Serán apenas 113 kilómetros íntegramente en territorio suizo, aunque con cerca de 3.000 metros de desnivel acumulado y una subida final que promete marcar diferencias importantes entre los candidatos a la maglia rosa.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La etapa 16 del Giro de Italia 2026 será transmitida este martes 26 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación general Giro de Italia