Knicks es finalista de la NBA al vencer a Cavaliers en el 4 juego

Terminaron las finales de la Conferencia Este en donde Knicks y Cavaliers eran protagonistas, pero en donde el equipo neoyorquino fue mejor y blanqueó a su rival tras ganar el cuarto juego.

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New York Knicks dio un golpe de autoridad en las Finales de la Conferencia tras aplastar 130-93 a Cleveland Cavaliers en el cuarto juego de la serie, resultado que le permitió sellar una barrida 4-0 y clasificar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Knicks pisa por primera vez una final de NBA

Los Knicks marcaron diferencias desde el primer cuarto gracias a su intensidad defensiva, el ritmo en transición y la efectividad ofensiva. Una corrida de 20-0 en el segundo periodo prácticamente sentenció el partido antes del descanso, dejando sin reacción a unos Cavaliers que nunca encontraron respuestas.

La gran figura colectiva de la noche fue Karl-Anthony Towns, quien firmó un doble-doble con 19 puntos y 14 rebotes en los 26 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego. También destacaron OG Anunoby con 17 puntos y Landry Shamet, quien aportó 16 unidades desde el banco con una actuación perfecta desde la línea de tres puntos.

Por el lado del equipo de Cleveland, Donovan Mitchell intentó mantener con vida a su equipo y terminó con 31 puntos, pero estuvo demasiado solo ante la enorme superioridad de Nueva York en cada uno de los cuartos en donde sacaron ventaja con 7 puntos y más.

Con esta histórica clasificación, los Knicks vuelven a unas Finales de la NBA después de 27 años y ahora esperan al ganador de la serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs para disputar el título. La ilusión volvió a Nueva York y el equipo parece decidido a luchar por un campeonato que la franquicia no conquista desde 1973.

¿Cuándo es la final de la NBA 2026?

Las Finales de la NBA 2026 comenzarán el miércoles 3 de junio y, si la serie llega hasta un séptimo partido, terminarán el viernes 19 de junio.

Este es el calendario oficial:

Juego 1: miércoles 3 de junio

Juego 2: viernes 5 de junio

Juego 3: lunes 8 de junio

Juego 4: miércoles 10 de junio

Juego 5: sábado 13 de junio*

Juego 6: martes 16 de junio*

Juego 7: viernes 19 de junio*

*Si es necesario.

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¿Cuándo se jugará la final de la Conferencia Este entre Spurs vs Oklahoma?

El quinto partido entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder se jugará el martes 26 de mayo de 2026 en Oklahoma City, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). La serie de la final de la Conferencia Oeste está empatada 2-2 tras la contundente victoria de San Antonio en el Juego 4.