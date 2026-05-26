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NBA

Knicks es finalista de la NBA al vencer a Cavaliers en el 4 juego

Knicks vuelve a ser finalista de la NBA después de 27 años tras vencer a Cavaliers.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Knicks es campeón de Conferencia Este y avanza a la final de la NBA
Knicks es campeón de Conferencia Este y avanza a la final de la NBA // afp

Terminaron las finales de la Conferencia Este en donde Knicks y Cavaliers eran protagonistas, pero en donde el equipo neoyorquino fue mejor y blanqueó a su rival tras ganar el cuarto juego.

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New York Knicks dio un golpe de autoridad en las Finales de la Conferencia tras aplastar 130-93 a Cleveland Cavaliers en el cuarto juego de la serie, resultado que le permitió sellar una barrida 4-0 y clasificar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Knicks pisa por primera vez una final de NBA

Los Knicks marcaron diferencias desde el primer cuarto gracias a su intensidad defensiva, el ritmo en transición y la efectividad ofensiva. Una corrida de 20-0 en el segundo periodo prácticamente sentenció el partido antes del descanso, dejando sin reacción a unos Cavaliers que nunca encontraron respuestas.

La gran figura colectiva de la noche fue Karl-Anthony Towns, quien firmó un doble-doble con 19 puntos y 14 rebotes en los 26 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego. También destacaron OG Anunoby con 17 puntos y Landry Shamet, quien aportó 16 unidades desde el banco con una actuación perfecta desde la línea de tres puntos.

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Por el lado del equipo de Cleveland, Donovan Mitchell intentó mantener con vida a su equipo y terminó con 31 puntos, pero estuvo demasiado solo ante la enorme superioridad de Nueva York en cada uno de los cuartos en donde sacaron ventaja con 7 puntos y más.

Con esta histórica clasificación, los Knicks vuelven a unas Finales de la NBA después de 27 años y ahora esperan al ganador de la serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs para disputar el título. La ilusión volvió a Nueva York y el equipo parece decidido a luchar por un campeonato que la franquicia no conquista desde 1973.

¿Cuándo es la final de la NBA 2026?

Las Finales de la NBA 2026 comenzarán el miércoles 3 de junio y, si la serie llega hasta un séptimo partido, terminarán el viernes 19 de junio.

Este es el calendario oficial:

  • Juego 1: miércoles 3 de junio
  • Juego 2: viernes 5 de junio
  • Juego 3: lunes 8 de junio
  • Juego 4: miércoles 10 de junio
  • Juego 5: sábado 13 de junio*
  • Juego 6: martes 16 de junio*
  • Juego 7: viernes 19 de junio*

*Si es necesario.

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¿Cuándo se jugará la final de la Conferencia Este entre Spurs vs Oklahoma?

El quinto partido entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder se jugará el martes 26 de mayo de 2026 en Oklahoma City, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). La serie de la final de la Conferencia Oeste está empatada 2-2 tras la contundente victoria de San Antonio en el Juego 4.

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