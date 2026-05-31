EN VIVO Giro de Italia 2026: Etapa 21 - minuto a minuto - domingo 21 de Mayo

La edición 2026 del Giro de Italia 2026 llega a su fin con la esperada etapa 21, una jornada cargada de emoción y simbolismo que marcará el cierre de tres semanas intensas de competencia por las carreteras italianas.

Lea también Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general luego de la etapa 20

Después de días de montaña, contrarreloj, ataques y desgaste acumulado, el pelotón afrontará el tradicional recorrido final de 131 kilómetros con llegada en Roma, escenario que servirá para coronar al nuevo campeón de la corsa rosa, el cual es virtualmente Jonas Vingegaard.

Giro de Italia EN VIVO por RCN - Etapa 21

La etapa 18 del Giro de Italia 2026 será transmitida este domingo 31 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:30 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Clasificación general del Giro de Italia 2026