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Egan Bernal

Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general luego de la etapa 20

Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 y se aseguró el título del Giro de Italia 2026.
Daniel Zabala
Egan Bernal en la etapa 20 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal en la etapa 20 del Giro de Italia 2026 // AFP

El Giro de Italia 2026 está cerca de su final, después de disputarse este sábado 30 de mayo la etapa 20, que dejó como ganador y campeón virtual al danés Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 y es virtual campeón del Giro de Italia

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El pedalista del Visma Lease a Bike ratificó su condición de máxima figura de la corsa rosa al imponerse en la fracción y sumar de esta manera su quinta victoria de etapa.

Con este resultado, Vingegaard se aseguró el título a falta de la jornada final en Roma, mientras que el podio lo completaron Felix Gall (Decathlon) y Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe).

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos?

En cuanto a los ciclistas colombianos, Egan Bernal (Netcompany INEOS) fue protagonista al ser el gregario de lujo de su compañero de escuadra Thymen Arensman.

Bernal, que lideró casi toda la escalada final en el grupo de perseguidores, cruzó la meta en la sexta posición.

Con lo hecho este sábado, Egan se confirmó en el top 10 de la clasificación general final del Giro de Italia.

Giro de Italia 2026: posiciones y clasificación general tras la etapa 20

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Por oro lado, Einer Rubio no pudo tener gran protagonismo en la jornada debido al desgaste hecho en las anteriores etapas.

Clasificación general etapa 20 del Giro de Italia

  1. Jonas Vingegaard
  2. Felix Gall a 5'22''
  3. Jai Hindley a 6'25''
  4. Thymen Arensman a 7'02''
  5. Derek Gee a 7'56''
    10. Egan Bernal a 12'54''

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