EN VIVO Giro de Italia: Etapa 2 - minuto a minuto - sábado 9 de mayo

La edición 109 del Giro de Italia continúa su recorrido en territorio búlgaro y este sábado 9 de mayo disputará su segunda etapa, un exigente trazado de 221 kilómetros entre las localidades de Burgas y Veliko Tarnovo. La jornada promete ser más extensa que la inaugural y volverá a poner a prueba al pelotón en este inicio de la competencia.

El francés Paul Magnier llega a esta fracción vestido de líder, luego de imponerse en la primera etapa disputada entre Nessebar y Burgas. Su objetivo será defender la maglia rosa en un terreno que, aunque incluye dificultades, podría favorecer nuevamente a los equipos de los velocistas.

El recorrido contará con tres puertos de tercera categoría en el camino, lo que puede generar movimientos en la fuga del día y desgaste en el grupo principal. Sin embargo, no se trata de ascensos de gran dureza, por lo que no se espera un impacto decisivo en la clasificación general.

Tras superar esos obstáculos, el final será en terreno plano, lo que abre la posibilidad de una llegada masiva si los equipos logran controlar la carrera. Los trenes de los sprinters volverán a tener protagonismo en los últimos kilómetros, dependiendo del desarrollo táctico de la jornada.

En principio, no se anticipan grandes modificaciones en la clasificación general, aunque en el ciclismo cualquier descuido puede resultar determinante. La gestión del esfuerzo y el control de las escapadas serán claves para quienes aspiran a mantener sus aspiraciones intactas.

Con un líder sólido y un pelotón que aún se está acomodando en la competencia, la segunda etapa en Bulgaria será una nueva oportunidad para que los favoritos al título midan fuerzas, antes de que el Giro avance hacia terrenos más exigentes en las próximas jornadas.

El Giro de Italia será transmitido por RCN

El Giro de Italia 2026 será transmitido por el Canal RCN, la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN, este sábado a partir las 5:30 a. m. (hora colombiana), y posteriormente el análisis de la carrera se podrá presenciar en 'Gregarios', también por RCN.