Jonas Vingegaard protestó durante la primera etapa del Giro de Italia, ¿por qué?

El Giro de Italia 2026 comenzó este viernes 8 de mayo con una etapa marcada no solo por la victoria del francés Paul Magnier, sino también por el mensaje social que encabezó el danés Jonas Vingegaard antes de la salida en Bulgaria.

El corredor del Team Visma | Lease a Bike apareció con una uña pintada de rojo como símbolo de protesta contra la violencia hacia los niños.

¿Por qué algunos ciclistas corrieron la etapa 1 del Giro con una uña pintada de rojo??

La iniciativa fue promovida por todo el equipo neerlandés, que decidió apoyar la campaña “Alto a la violencia contra los niños”, impulsada por la organización danesa Børns Vilkår. Así, tanto Vingegaard como sus compañeros lucieron el distintivo rojo durante el arranque de la competencia, buscando generar conciencia sobre el maltrato físico y psicológico que sufren muchos menores.

Según explicó el propio Vingegaard, el objetivo es visibilizar una problemática que sigue afectando a miles de niños en Dinamarca y otros países. “Uno de cada seis niños sufre maltrato físico o psicológico. Queremos luchar contra eso, porque todos los niños deberían poder crecer en buenas condiciones”, señaló el dos veces campeón del Tour de Francia.

La imagen del danés rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó comentarios positivos entre aficionados y medios de comunicación, especialmente porque el Giro de Italia tiene una gran exposición mediática y reúne a algunos de los mejores ciclistas del planeta. De esa forma, el líder del Visma aprovechó el escenario deportivo para enviar un mensaje social.

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Resumen de la primera etapa del Giro de Italia

Mientras tanto, la jornada inaugural del Giro terminó siendo mucho más accidentada de lo esperado. La etapa, disputada entre Nessebar y Burgas sobre 147 kilómetros, parecía destinada a resolverse en un esprint masivo, pero todo cambió en los metros finales por una aparatosa montonera que involucró a gran parte del pelotón.

En medio del caos, el gran beneficiado fue Paul Magnier, corredor del Soudal Quick-Step, quien logró evitar la caída y se quedó con la victoria de etapa y la primera maglia rosa de la edición 2026. El francés superó al danés Tobias Lund Andresen y al británico Ethan Vernon en un cierre realmente frenético.

Por su parte, Vingegaard logró salir ileso del accidente, manteniéndose siempre en la parte trasera del grupo durante los kilómetros decisivos. El danés, considerado el máximo favorito al título del Giro, evitó asumir riesgos innecesarios en una jornada que terminó siendo más peligrosa de lo previsto.

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Otro de los protagonistas del día fue el español Diego Pablo Sevilla, quien integró la fuga de la jornada y se quedó con la primera clasificación de montaña del Giro. El corredor del Polti VisitMalta cruzó primero los dos ascensos puntuables del día y terminó celebrando la maglia azzurra.

Ahora, el Giro de Italia continuará este sábado 9 de mayo con una etapa de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, una fracción que podría volver a favorecer a los velocistas, aunque con varias cotas que podrían romper el control del pelotón y provocar movimientos inesperados entre los favoritos.