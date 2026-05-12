EN VIVO Giro de Italia: Etapa 4 - minuto a minuto - martes 12 de mayo

La cuarta etapa del Giro de Italia marcará este martes el regreso de la competencia a territorio italiano, luego del estreno de la carrera en Bulgaria y de una jornada de descanso utilizada por el pelotón para realizar el extenso traslado hacia Calabria.

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La fracción se disputará entre Catanzaro y Cosenza, con un recorrido de 138 kilómetros y un perfil que, en principio, parece favorable para los rematadores, aunque contará con una dificultad montañosa que podría generar movimientos importantes en carrera. El principal reto del día será el ascenso al Cozzo Tunno, puerto de segunda categoría con 14,4 kilómetros al 5,9 % de inclinación promedio.

El inicio del Giro dejó varios protagonistas inesperados. El uruguayo Guillermo Thomas Silva se convirtió en la gran revelación al vestirse con la ‘maglia rosa’, siendo además el primer corredor de su país en liderar la clasificación general de la competencia. También destacaron el francés Paul Magnier, ganador de dos etapas y líder de la regularidad, y el español Diego Pablo Sevilla, quien porta la camiseta de la montaña.

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Sin embargo, las primeras jornadas también estuvieron marcadas por las caídas, especialmente la ocurrida en la segunda etapa, accidente que dejó fuera de competencia a varios corredores importantes. Entre ellos aparece el colombiano Santiago Buitrago, quien aspiraba a pelear puestos de privilegio en la clasificación general y era una de las cartas fuertes para la montaña.

En cuanto a la lucha por el título, la general sigue muy apretada. Thomas Silva conserva el liderato con apenas unos segundos de ventaja sobre el alemán Florian Stork y el colombiano Egan Bernal, mientras que favoritos como Jonas Vingegaard esperan el inicio de la montaña para mostrar realmente sus cartas en una semana que comenzará a perfilar a los candidatos al triunfo final en Roma.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este martes 12 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.