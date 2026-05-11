El reto de Egan Bernal en la segunda semana del Giro de Italia 2026

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) ha sido uno de los grandes protagonistas en el inicio de la edición 109 del Giro de Italia.

Después de tres etapas, Bernal se ubica en la tercera posición de la clasificación general a 4'' del líder, el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

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El ciclista colombiano ha demostrado toda su experiencia al estar siempre bien posicionado en cada una de las jornadas disputadas, ya que ha evitado las caídas y siempre ha cruzado la meta sin perder tiempo con el resto de favoritos.

El reto de Egan en la segunda semana del Giro de Italia

Para muchos, a partir de este martes 12 de mayo empieza el verdadero Giro de Italia, teniendo en cuenta las exigentes jornadas en las que se empezarán a presentar desafíos de montaña.

Egan Bernal tratará de mantener el buen nivel demostrado hasta el momento para defender su posición en la clasificación general, pero además, luchas por llegar a la primera posición.

Los desafíos para Bernal comienzan este martes con la cuarta fracción de 138 kilómetros con un puerto de montaña de segunda categoría.

El fuerte de la segunda semana del Giro de Italia se registrará el viernes 15 de mayo en la séptima fracción, que tendrá un recorrido total de 244 kilómetros con meta en el mítico ascenso al Blockhays.

Posteriormente, el sábado 16 de mayo, la etapa 8, presenta un recorrido de 156 kilómetros con cuatro puertos de montaña.

El domingo 17 del mismo mes, la etapa 9 tendrá una exigente jornada de 184km con meta el Corno alla Scale, puerto de montaña de primera categoría.

Etapas y recorrido de la segunda semana del Giro de Italia

Etapa 4

Catanzaro - Cosenza

138 kilómetros

Etapa 5

Praia a Mare - Potenza

203 kilómetros

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Etapa 6

Paestum - Napoli

142 kilómetros

Etapa 7

Formia - Blockhaus

244 kilómetros

Etapa 8

Chieti - Fermo

156 kilómetros

Etapa 9

Cervia - Corno alle Scale

184 kilómetros