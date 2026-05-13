EN VIVO Giro de Italia: Etapa 5 - minuto a minuto - miércoles 13 de mayo

La quinta etapa del Giro de Italia se disputará este miércoles 13 de mayo entre Praia a Mare y Potenza, con un recorrido total de 203 kilómetros en territorio italiano.

La jornada tendrá un inicio exigente con el ascenso a Prestieri, puerto de tercera categoría con 13 kilómetros al 4,6 %, antes de un tramo de perfil más favorable hasta la mitad del recorrido.

La principal dificultad del día será el Monte Grande de Viggiano, ascenso de segunda categoría con 6,6 kilómetros al 9,2 %, ubicado en la segunda parte de la etapa y que podría provocar diferencias entre los favoritos.

Posteriormente, el recorrido tendrá carreteras onduladas y un kilómetro bonificado en alto, antes de afrontar un muro corto de 300 metros al 12 % dentro de los últimos kilómetros.

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La etapa finalizará en Potenza tras un descenso rápido hacia meta, en una jornada que podría favorecer ataques en el cierre o un reducido grupo disputando la victoria.

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este miércoles 13 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 5:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:00 a. m.