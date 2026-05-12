¿Qué pasó con Egan Bernal en la etapa 4 del Giro de Italia?

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (Netcompany INEOS) sufrió más de la cuenta este martes 12 de mayo en la etapa 4 del Giro de Italia al quedar relegado del pelotón principal en el ascenso al Cozzo Tunno, único puerto de montaña de la jornada, que fue clasificado como de segunda categoría.

A falta de 45.3 kilómetros para la línea de meta, Bernal no pudo aguantar el ritmo impuesto por el Movistar Team y perdió terreno con el grupo de favoritos.

Lea también Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 4

La situación encendió las alarmas en el Netcompany INEOS y preocupó a los aficionados colombiano, ya que se notó el esfuerzo realizado por Egan para mantener un ritmo y permanecer, por lo menos, a cola de pelotón.

Ante el complicado panorama, Bernal recibió el apoyo de Ben Turner para cumplir con la escalada al Cozzo Tunno y posteriormente en el descenso y en parte del terreno llano antes de la línea de meta, el colombiano retomó su lugar en el grupo de favoritos.

¿Qué pasó con Egan Bernal?

A pesar de que no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial por parte del Netcompany INEOS o del ciclista, para muchos el día de descanso y la exigencia del ascenso le pudieron pasar factura a Egan Bernal.

Lea también Susto con Egan Bernal en la etapa 4: puso en riesgo la general

Sin embargo, la situación preocupa, ya que Cozzo Tunno es hasta ahora el primer desafío montañoso del Giro de Italia en una semana en la que se registrarán escaladas determinantes como el final de la etapa 7 del viernes 15 de mayo en el histórico Blockhaus.

Por otro lado, en un sector de los especialistas también hay confianza en que el Egan podrá retomar el ritmo de competencia en las próximas jornadas antes de las etapas de alta montaña para poder seguir disputando un lugar de privilegio en la clasificación general.

Así está Egan Bernal en la general del Giro de Italia

A pesar de las dificultades de la jornada, Egan Bernal es cuarto en la clasificación general a solo cuatro segundos del líder, el italiano Giulio Ciccone.