EN VIVO Giro de Italia: Etapa 6 - minuto a minuto - jueves 14 de mayo

La sexta etapa del Giro de Italia se disputará este jueves entre Paestum y Nápoles, con un recorrido de 141 kilómetros y un perfil mayormente llano que favorece a los velocistas.

Lea también Einer Rubio fue sancionado en el Giro de Italia

La jornada llega con el portugués Afonso Eulalio como líder de la clasificación general, luego de las primeras etapas disputadas en territorio italiano.

En el papel, será una etapa diseñada para una llegada masiva al esprint, por lo que los equipos de los embaladores intentarán controlar cualquier intento de fuga durante el recorrido.

Uno de los puntos de atención estará en los últimos 400 metros, tramo que tendrá una inclinación cercana al 4,8 %, detalle que podría influir en la definición de la victoria en Nápoles.

https://www.youtube.com/live/l3XUQpaMluw?si=11Kgx6somX9lLiob

Giro de Italia EN VIVO por RCN

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este jueves 14 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.