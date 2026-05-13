Einer Rubio fue sancionado en el Giro de Italia

El ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar Team) fue protagonista este miércoles 13 de mayo en la etapa 5 del Giro de Italia que contó con un recorrido total de 203 kilómetros con inicio en Praia a Mare y meta en Potenza.

Rubio figuró desde el comienzo de la fracción al ser parte de la fuga, que le permitió mostrarse en la corsa rosa y además sumar importantes puntos en la clasificación de la montaña-

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El colombiano, además, fue líder virtual de la clasificación general del Giro de Italia, teniendo en cuenta el tiempo que sacó el grupo de fuga por algún momento del pelotón principal.

Al final, Einer no pudo mantenerse en fuga y terminó la jornada en la posición 53 a 17'06'' del ganador del día, el español Igor Arrieta (UAE Tean Emirates).

La jornada también dejó un revolcón en la clasificación general, ya que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) se convirtió en el nuevo líder de la general.

Einer Rubio fue multado en la etapa 5 del Giro de Italia

Horas después de terminada la etapa 5 del Giro de Italia, los comisarios de la 'corsa rosa' dieron a conocer una multa a Einer Rubio (Movistar Team).

Rubio deberá pagar una multa de 500 francos suizos y además se le restaron 25 puntos UCI por desechar residuos fuera de las zonas designadas.

La sanción no afectará al colombiano en la clasificación general del Giro de Italia ni en sus próximos objetivos.

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Einer Rubio en la clasificación de la montaña del Giro de Italia