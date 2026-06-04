EN VIVO Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 6 - minuto a minuto - Jueves 4 de junio

El Giro de Italia Femenino continua este jueves 4 de junio con la sexta etapa, de 160 kilómetros entre Ala y Brescello. Será una jornada sin puertos puntuables, con 765 metros de desnivel acumulado y un sprint intermedio en Ospitaletto, por lo que las velocistas volverán a disponer de una oportunidad después de dos días decisivos para la clasificación general.

Anna van der Breggen conserva la maglia rosa del Giro de Italia Femenino 2026 tras una jornada de alta montaña en la que las diferencias volvieron a crecer entre las favoritas. La neerlandesa lidera ahora la general con 1:00 de ventaja sobre Demi Vollering y 1:24 sobre Antonia Niedermaier.

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Isabella Holmgren asciende a la cuarta posición, a 2:01, justo por delante de Marlen Reusser, que cae al quinto puesto a 2:03. Elisa Longo Borghini, vigente campeona de la carrera, queda sexta a 2:12, mientras que Niamh Fisher-Black, Femke de Vries, Monica Trinca y Urška Žigart completan las diez primeras posiciones.