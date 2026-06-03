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Diana Peñuela

Diana Carolina Peñuela ganó la etapa 2 de la Vuelta a Colombia Femenina 2026

Diana Carolina Peñuela, además, se convirtió en nueva líder de la clasificación general.
Daniel Zabala
Diana Carolina Peñuela ganó la etapa 2 de la Vuelta a Colombia femenina
Diana Carolina Peñuela ganó la etapa 2 de la Vuelta a Colombia femenina // Federación Colombiana de Ciclismo

Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) se confirmó como una de las favoritas para disputar el título de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 al ganar este miércoles 3 de junio la etapa 2.

Peñuela se impuso en la jornada de 115,8 kilómetros con inicio en Cota y meta en Guaduas.

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La pedalista del Sistecrédito demostró mayor fortaleza para imponerse en el remate de la jornada, luego de un importante desgaste, ya que la fracción tuvo como grandes desafíos los ascensos al Alto del Vino y al Alto del Trigo.

Diana Carolina Peñuela ganó al atacar en el último kilómetros, en donde impuso un fuerte ritmo, que solo obtuvo respuesta de Angie Londoño, con quien disputó el sprint definitivo.

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Top 5 etapa 2 de la Vuelta a Colombia femenina

1. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)

2. Angie Londoño (Oroexpress) a 12''

3. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) a 12''

4. Elvia Cárdenas (Avinal) a 12''

5. Erika Botero (Team Sistecrédito) a 12''

Con la victoria de este miércoles, Diana Carolina Peñuela se convirtió en la nueva líder de la clasificación general, mientras que Angie Londoño es segunda a cuatro segundos.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia femenina

1. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)

2. Angie Londoño (Oroexpresss) a 4''

3. Lilibeth Chacón (Eneicat) a 16''

4. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) a 18''

5. Erika BOtero (Team Sistecrédito) a 22''

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