EN VIVO Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 7 - minuto a minuto - Viernes 5 de junio

La italiana Elisa Balsamo volvió a demostrar que es la velocista más fuerte del Giro de Italia Femenino 2026. La corredora de Lidl-Trek se impuso este jueves en la sexta etapa, disputada entre Ala y Brescello sobre 160 kilómetros, para sumar su cuarta victoria en la presente edición de la carrera y ratificar su dominio en las llegadas masivas.

Balsamo cruzó la meta con un tiempo de 3:54:02 tras superar en el sprint final a Maggie Coles-Lyster y a Georgia Baker. Mientras tanto, la neerlandesa Anna van der Breggen conservó sin sobresaltos la maglia rosa de líder.

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La jornada estuvo lejos de ser tranquila. Una fuga tempranera de cuatro corredoras llegó a tener más de cuatro minutos de ventaja antes de ser controlada por el pelotón. Más adelante, un corte provocado por la alta velocidad dividió al grupo principal y dejó momentáneamente rezagada a la gran aspirante al título, Demi Vollering. Sin embargo, el segundo grupo logró reconectar a 47 kilómetros de la llegada, devolviendo la calma a la carrera.

Balsamo también aprovechó el sprint intermedio de Ospitaletto para sumar segundos de bonificación, confirmando una actuación dominante antes de un final marcado por una caída a 1,3 kilómetros de meta. Pese al incidente, Lidl-Trek ejecutó a la perfección su tren de lanzamiento y la italiana remató el trabajo para celebrar una nueva victoria.

Giro de Italia Femenino 2026: Etapa 7

Tras una etapa favorable para las velocistas, el Giro afrontará este viernes un escenario diferente con la séptima fracción entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme, sobre 159 kilómetros. El recorrido incluye 955 metros de desnivel acumulado y la ascensión a Pietragavina, puerto de tercera categoría con nueve kilómetros al 3,6 % de pendiente media, ubicado en la parte decisiva del trayecto.

La clasificación general permanece encabezada por Van der Breggen, con un minuto de ventaja sobre Vollering. La séptima etapa aparece como una oportunidad para que las favoritas comiencen a mover la carrera antes de las jornadas definitivas y para comprobar si la líder puede seguir defendiendo con éxito la camiseta rosa.