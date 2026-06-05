Selección Colombia respira: la decisión que tomaría Lorenzo con Jhon Córdoba

Quedan apenas siete días para que empiece el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y trece días para que la Selección Colombia afronte su primer reto ante Uzbekistán. Néstor Lorenzo espera tener a todo su equipo apto para esta dura prueba.

Una de las noticias que no calaron bien en la llegada a Bogotá y en el amistoso ante Costa Rica fue el tema de las molestias con las que llegó Jhon Córdoba desde Rusia. El atacante chocoano presentó una pequeña lesión en la rodilla y prendió las alarmas con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tan cerca.

De hecho, el delantero no vio minutos en el partido ante Costa Rica a la espera de superar estas dolencias que lo privaron de estar junto con todo el grupo. Desde su llegada ha entrenado de manera diferenciada y en el gimnasio como plan para regresar de la mejor manera y estar bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

LA BUENA NOTICIA QUE TENDRÁ COLOMBIA CON JHON CÓRDOBA

En esta convocatoria, la lucha por la delantera será nada más ni nada menos que entre Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez, este último que marcó un golazo entrando en el segundo tiempo contra Costa Rica. Córdoba pierde puntos por el infortunio de las molestias con las que llegó a la concentración, pero en caso de recuperarse para el Mundial, Néstor Lorenzo podría probar con el chocoano en el ataque.

Este jueves 4 de junio, la Selección Colombia viajó a Estados Unidos para concentrar en San Diego, California y para medirse en la última prueba amistosa contra Jordania que también disputará el Mundial. Néstor Lorenzo tendrá que decidir si jugar con Jhon Córdoba de titular o Luis Javier Suárez, pues, hay un parte de tranquilidad con la presencia de Córdoba para ese duelo y para la cita orbital.

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De acuerdo con la información de Juan José Mantilla, periodista de Win Sports, Jhon Córdoba no tendría problemas para estar en el equipo ante Jordania y mucho menos para el Mundial frente a Uzbekistán. En ese orden de ideas, el chocoano podría disputar minutos previos a la Copa del Mundo y demostrar su recuperación.

Bajo ese panorama, Néstor Lorenzo tendría que decidir si salir con Jhon Córdoba en el duelo ante Jordania o resguardarlo después de su recuperación para que esté en óptimas condiciones en el estreno mundialista con Uzbekistán y en los siguientes compromisos contra República Democrática del Congo y Portugal.

JHON CÓRDOBA ENTREGÓ BUEN PARTE MÉDICO

En la zona mixta tras el partido entre Colombia vs Costa Rica el primer de junio, Jhon Córdoba fue abordado por los medos y afirmó que está en plenitud para afrontar la Copa del Mundo y ansioso de lo que será su primera cita mundialista.

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Jhon Córdoba dio un parte médico bueno por la recuperación de las molestias que indican que estará junto con sus compañeros en las futuras sesiones de entrenamiento, en la concentración y en los partidos ante Jordania, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

A los medios, el delantero del Krasnodar sentenció que, “muy bien, la verdad que con ganas de estar ya ahí. Todos queremos estar ahí, nos estamos preparando para estar en los partidos y con muchas ganas”.