EN VIVO Panamericano de Ruta - contrarreloj femenina - minuto a minuto - martes 17 de marzo

Este martes 17 de marzo comenzará la acción del Campeonato Panamericano de Ruta 2026 con las pruebas de contrarreloj individual, destacándose la participación de las damas en sus diferentes categorías en territorio colombiano.

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La jornada se desarrollará en Montería y municipios aledaños del departamento de Córdoba, con recorridos que tendrán como eje la Circunvalar, pasando por puntos como la glorieta de Mocarí, el cruce de Garzones y el sector del puente Asilo, en un circuito técnico y exigente.

Recorrido contrarreloj femenina en el Panamericano de Ruta 2026

En cuanto a la programación, la CRI de damas juveniles se disputará desde las 8:00 a. m. sobre una distancia de 14.5 kilómetros, mientras que la prueba de damas élite y sub-23 está prevista para las 10:30 a. m., con un recorrido de 31.4 kilómetros que exigirá resistencia y estrategia.

Los aficionados podrán seguir cada detalle del inicio del campeonato a través del Canal RCN, que tendrá la transmisión de las competencias, así como por las plataformas de Deportes RCN y la App oficial, garantizando una cobertura completa de este evento continental.

Campeonato Panamericano de Ruta - contrarreloj femenina: cómo VER EN VIVO HOY martes 17 de marzo

La prueba contrarreloj femenina del Campeonato Panamericano de Ruta se correrá este martes 17 de marzo a partir de las 10:30 (hora colombiana). La carrera se podrá ver en Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

España: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 11:30 (D.C. y Florida) - 10:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)

México: 9:30