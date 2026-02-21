La Selección Colombia anunció su nómina para el Panamericano de Ruta 2026

La Federación Colombiana de Ciclismo anunció este sábado 21 de febrero la nómina oficial de la Selección Colombia de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba, y que reunirá a las principales potencias del continente en las pruebas de ruta y contrarreloj individual.

Nómina de Colombia para el Panamericano de Ruta 2026

En la categoría élite masculina, la convocatoria está integrada por Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Nicolás Gómez y Wilmar Paredes para la prueba de fondo, mientras que en la contrarreloj individual (CRI) competirán Walter Vargas y Rodrigo Contreras. Como suplentes figuran Brayan Sánchez y Juan Diego Hoyos, quienes estarán atentos ante cualquier eventualidad.

Lea también Egan Bernal enfrentará a Einer Rubio en esta clásica del ciclismo

Para la élite femenina, el combinado nacional contará con Juliana Londoño, Laura Rojas, Milena Salcedo y Luciana Osorio en la prueba de ruta. En la CRI fueron designadas Diana Peñuela y Camila Valbuena, mientras que Diana Corrales y Samara Bedoya quedaron inscritas como suplentes.

En la categoría sub 23 masculina, Colombia estará representada por William Colorado, Jaider Muñoz, Cristian Vélez y Alejandro Peña en la prueba de fondo. En la contrarreloj individual competirán Jerónimo Calderón y Juan Diego Quintero, con Andrés Umbarila como suplente.

La junior masculina también tendrá presencia con Juan Esteban Sánchez, Andrés Talero, Óscar Restrepo y Simón Loaiza en la ruta. Para la CRI fueron seleccionados José Manuel Posada y Emmanuela Restrepo, mientras que Juan Esteban Canchón será el suplente.

En la categoría junior femenina, la nómina la conforman Salomé Vargas, Ana María Cifuentes, Emelith Rodríguez y Alix Sanabria en la prueba de fondo. Las especialistas en contrarreloj serán Estefanía Castillo y Lineth García, y como suplente aparece Valeria Vargas.

El equipo nacional estará bajo la dirección del seleccionador William David Vargas Gómez, quien liderará la estrategia deportiva en cada una de las modalidades, con el objetivo de consolidar a Colombia como protagonista en el ciclismo panamericano.

Lea también UAE Tour: así le fue a Nairo y a los colombianos en la etapa 6

Técnico de la Selección Colombia para el Panamericano de Ruta

El cuerpo técnico contará con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral Marín, Juan Felipe Vallejo Gaviria y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira, piezas clave en la preparación y recuperación de los corredores.

RCN transmitirá el Panamericano de Ruta

Es menester enfatizar en que el Canal RCN y la App del Canal RCN. Además, DeportesRCN.com llevará toda la información del evento, novedades y cubrimiento minuto a minuto.