EN VIVO Tour de Francia 2026 - Contrarreloj etapa 16 - martes 21 de julio

El Tour de Francia 2026 abre este martes 21 de julio su última semana de competencia con la única contrarreloj individual de la presente edición.

La fracción tendrá un recorrido de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, en una jornada que, pese a su corta distancia, promete generar diferencias importantes en la clasificación general.

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Aunque se trata de una prueba contra el reloj, el trazado no será completamente llano. Los corredores afrontarán un primer tramo de ascenso de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 4,3 %, posteriormente un descenso en el que la concentración será determinante y, finalmente, cerca de 10 kilómetros planos en los que los especialistas buscarán sacar el máximo provecho de sus condiciones.

Con la ausencia del danés Jonas Vingegaard, retirado de la carrera tras una caída, la atención estará centrada en el duelo entre el líder Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, vigente campeón del mundo y campeón olímpico de la especialidad, quienes aparecen como los principales candidatos para quedarse con la victoria de etapa.

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Siga EN VIVO la etapa 16 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 se puede ver este martes 21 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 8:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.