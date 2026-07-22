EN VIVO Tour de Francia 2026 - etapa 17 - miércoles 22 de julio

La etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 22 de julio sobre un recorrido de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron, en una jornada que representa el último respiro para el pelotón antes de afrontar las decisivas etapas de montaña en los Alpes.

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El trazado incluye cuatro puertos puntuables en los primeros 60 kilómetros de carrera: tres de cuarta categoría y uno de tercera. Tras ese exigente inicio, el recorrido se suaviza, por lo que el desenlace podría favorecer tanto a una escapada como a un embalaje masivo.

Los equipos de los principales velocistas buscarán controlar la carrera para llegar con opciones al sprint, especialmente tras el abandono del belga Tim Merlier, quien dominó las llegadas masivas de esta edición con tres victorias de etapa.

Por su parte, los candidatos a la clasificación general intentarán evitar contratiempos en una jornada de transición, reservando energías para las tres exigentes etapas alpinas que definirán buena parte de la lucha por el maillot amarillo.

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Siga EN VIVO la etapa 16 del Tour de Francia por Canal RCN

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 se puede ver este martes 21 de julio a través de la señal de la aplicación de Canal RCN a partir de las 8:30 a. m (hora colombiana). Además. DeportesRCN.com ofrecerá un cubrimiento completo de la etapa, tal como se ha hecho a lo largo de esta edición del Tour de Francia.